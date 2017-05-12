بتوجيهات من مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور ونائبه د. حمود فليطح، تمت دعوة وكيلة وزارة الصحة المساعدة د.ماجدة القطان عضو مجلس ادارة الهيئة وم. علي عليان من إدارة الصيانة ود. دعاء الخالدي مديرة إدارة المختبرات ومنى أشكناني رئيسة قسم الأشعة ود. سهام الجدعان رئيسة قسم الأجهزة الطبية لزيارة مركز الطب الرياضي بمركزعبدالله السالم لإعداد القادة بالخالدية.

وكان في استقبال الوكيلة وفريق العمل مدير المركز محمود أبل ومدير مركز الطب الرياضي بالإنابة وفلاح المطيري مدير المالية بالهيئة.

وعقد اجتماعا من أسرة المركز من الأطباء والعاملين للتعرف على جميع النواقص لاستكمالها وتطوير عمل مركز الطب الرياضي.



وقامت د. ماجدة والوفد المرافق لها بتفقد كل أقسام المركز الطبي وتدوين النواقص والأجهزة المطلوبة والتعرف على اقتراحات الجهاز الطبي لتطوير الأجهزة والمركز وتأدية دوره على الوجه الأكمل.



وأعرب فليطح عن سعادته لبادرة المنصور في الاهتمام بمركز الطب الرياضي وتطويره لخدمة الرياضة والرياضيين خاصة أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين يحتاجون للرعاية والتأهيل السريع للعودة الى الملاعب وان المستشفيات لديها عدد كبير من المراجعين ومواعيدها بعيدة، وهذا ما يؤثر في تأخر عودة اللاعبين للأندية والمنتخبات.



وأشاد فليطح عقب اجتماعه مع الأسرة الطبية بمركز الطب الرياضي في مركز عبدالله السالم لإعداد القادة بالروح الطيبة التي لمسها من الجميع وحرصهم على العمل وتأهيل الرياضيين المصابين.



وشكر القطان على جهودها وتجاوبها مع دعوة المنصور للارتقاء بمركز الطب الرياضي. من ناحية أخرى، أوضح مدير مركزعبد الله السالم لإعداد القادة محمود ابل ان هناك عددا كبيرا من الأندية والاتحادات الرياضية وأندية الفتيات والمنتخبات النسائية تحتاج الى التأهيل الطبي السريع لعلاج كل الإصابات وان المركز الطبي جاهز للقيام بدوره بعد توافر الأجهزة وعمل الصيانة وإكمال الجهاز الطبي بعد وفاة د. سمير عبد الرزاق الذي قدم الكثير للرياضيين.



وفي الختام، وعدت وكيلة وزارة الصحة المساعدة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ماجده القطان بدراسة كل الملفات والأقسام وإيجاد الحلول السريعة للارتقاء بمركز الطب الرياضي وتأدية دوره على الوجه الأكمل.