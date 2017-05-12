النصر تخطى خيطان بهدفين

عبدالعزيز جاسم ـ مبارك الخالدي أحمد السلامي ـ يعقوب العوضي

حافظ الكويت على صدارة دوري VIVA لكرة القدم بعد فوزه على الشباب بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد الكويت أمس ضمن منافسات الجولة 27، حيث سجل للأبيض فراس الخطيب (25)، وعبدالهادي خميس (61) ومحمد الفارس (93).

وبهذا الفوز وصل الكويت الى 60 نقطة، بينما بقي الشباب على رصيده السابق بواقع 25 نقطة في المركز العاشر.

وفي الشوط الأول، أضاع الكويت فرصا بالجملة سواء عن طريق فراس الخطيب أو عبدالهادي خميس، وكذلك شريدة الشريدة، حتى خطف خميس الكرة من أقدام حارس مرمى الشباب سلمان ميرزا، مستغلا خطأه في إبعاد الكرة ليمررها على طبق من ذهب للخطيب الذي وضعها بسهولة في المرمى (25).

وواصل الأبيض ضغطه على مرمى الشباب من أجل تسجيل الهدف الثاني، لكنه واصل مسلسل الفرص الضائعة، بينما اكتفى الشباب بالاعتماد على الهجمات المرتدة التي كانت تنتهي في الثلث الأخير دون خطورة تذكر.

وبعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني تحصل الكويت على ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع الشباب السنغالي جوراتال لطلال جازع لينفذها عبدالله البريكي ويسددها قرية خارج المرمى، إلا أن عبدالهادي خميس تمكن من تسجيل الهدف الثاني برأسية رائعة بعد كرة عرضية متقنة من سامي الصانع (61).و

شهدت الدقيقة 67 طرد لاعب الشباب الاردني محمد خير لتدخله القوي مع طلال جازع واستغل الابيض هذا الطرد متأخرا بعد ان تمكن البديل محمد الفارس من تسجيل الهدف الثالث بتسديدة مخادعة من فوق الحارس ميرزا (93) وهو الهدف الذي أسدل معه ستار النهاية على اللقاء.ن

جح القادسية في عبور الصليبخات بهدفين نظيفين سجلهما خالد إبراهيم (46) وصالح الشيخ (70) وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر في ختام الجولة 27 من بطولة دوري VIVA لكرة القدم، ورفع القادسية رصيده بهذا الفوز إلى «58» نقطة ليظل في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الصليبخات عند «20» نقطة.

جاء الشوط الأول بمستوى فني متواضع من جانب الفريقين، فمن جانب القادسية لم يظهر بالصورة المتوقعة له، بل قدم شوطا عاديا وسط غياب تام للمحات الفنية والجمل التكتيكية، وهو ما قلل من خطورته وقلل من الفرص السانحة التي لم تكتمل، حيث لم يتمكن من بناء هجمة منظمة مكتملة الأركان، وفي المقابل حاول الصليبخات اللعب بأسلوب دفاعي مفضلا الاعتماد على الهجمات المرتدة في محاولاته لاقتناص هدف يعطيه الأمل، واستمر اللعب الفاتر حتى الوقت بدل الضائع عندما احتسب حكم الجزاء ضربة حرة مباشرة نفذها مساعد ندا وتلقاها خالد إبراهيم الذي أودعها برأسية في شباك الصليبخات ليخطف من خلالها هدف التقدم في نهاية الشوط الأول.

أما الشوط الثاني فلم يكن مختلفا عن سابقه من الناحية الفنية حيث أنبرى لاعبو الصليبخات للدفاع عن مرماهم والاستمرار على نهجهم في الشوط الأول أمام مساع لاعبي القادسية إلى تغيير مسار المباراة وكسر الحاجز الدفاعي وهو الأمر الذي نجح به صالح الشيخ في الدقيقة 70 بعد أن نجح في تمركزه وتسديده كرة رائعة سكنت في مرمى الصليبخات ليستمر بعدها اللعب بذات المستوى مع محاولات خجولة من جانب الصليبخات الذي سعى اللاعبون إلى تحريك المياه الراكدة عبر هجمة وحيدة اتسمت بالخطورة ولكن لم يكتب لها النجاح، ليستمر اللقاء على ذات المستوى والأداء منتهيا بفوز القادسية على الصليبخات بهدفين نظيفين.

الساحل عطل كاظمة

وعلى ستاد الشباب، خطف الساحل نقطة من كاظمة بعد تعادله في الدقائق الأخيرة 3-3، حيث حول تأخره من 1-3 إلى تعادل مفاجئ، وسجل أهداف كاظمة ناصر فرج (6) والبرازيلي باتريك فابيانو هدفين (26 و70)، فيما سجل للساحل محمد العازمي (33) ومهدي بن حرب (80) ونواف ثامر (83) ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 39 نقطة، بينما أصبح رصيد الساحل 21 نقطة.

فوز النصر

وعلى ستاد ناصر العصيمي، تفوق النصر على مستضيفه خيطان بهدفين دون رد ليرفع «العنابي» رصيده الى (48) نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر عند (22) نقطة، وسجل هدفي النصر محمود البحر (15) ومشعل فواز من ركلة جزاء (49).

داسيلفا خرج باكياً

أحمد السلامي

خرج محترف القادسية البرازيلي داسيلفا باكيا بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مجريات الشوط الثاني وهو الأمر الذي دفع الجماهير «القدساوية» الحاضرة إلى تحيته وتشجيعه على روحه القتالية بهدف رفع معنوياته بعد أن اضطر الجهاز الفني لاستبداله بداعي الإصابة، حيث سيخضع اليوم للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من نوعية اصابته والفترة التي يحتاجها من العلاج.