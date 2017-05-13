مبارك الخالدي

يتجه مجلس إدارة النادي العربي إلى الموافقة على البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم والذي تم تقديمه ضمن التقرير الفني الموضوع على طاولة مجلس الإدارة، ويشمل البرنامج معسكرا إعداديا في پولندا خلال الصيف تتخلله عدد من المباريات القوية مع فرق أوروبية وپولندية تعسكر في ذات المنطقة التي اختارها الأخضر مقرا لإعداده، ومن المتوقع ان تشهد الأسابيع القليلة المقبلة الاستقرار على قائمة اللاعبين المقرر استدعاؤهم للسفر إلى المعسكر من بينهم عدد كبير من لاعبي تحت 19 سنة المرجح تصعيدهم إلى الفريق الأول ومجموعة من اللاعبين المحليين المزمع ضمهم لصفوف الأخضر.