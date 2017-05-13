عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي ان تراجع مستوى الفريق في بعض المباريات ومن بينها الصليبخات والتي انتهت لمصلحة الأصفر في الدوري 2-0، امر طبيعي بسبب ضغط المباريات الكبير وتفكير اللاعبين في تحقيق الـ 3 نقاط أولا والذي يعتبر الأهم في هذه المرحلة لكن إن تزامن الأداء المميز مع النتيجة فذلك «سيفرحنا أكثر»، مشيرا إلى ان الصليبخات قدم مستوى جيدا ولعب بتكتيك عال لكننا خرجنا بما نريد وهو الفوز، لافتا إلى أن الفحوصات الطبية ستظهر مدى حجم وإصابة وغياب المهاجم البرازيلي ديفيد داسيلفا الذي خرج مصابا والمتوقع عدم مشاركته في مباراة اليرموك الاثنين المقبل في الجولة الـ 28.

وبين الشطي أن التدريبات المقبلة ستبين مدى إمكانية عودة المصاب عبدالعزيز المشعان واستجابته للعلاج خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن محمد الفهد لن يشارك أيضا أمام اليرموك بسبب ابتعاده عدم تواجده مع الفريق، لافتا إلى أن الأصفر يحترم جميع المنافسين وسيواجه اليرموك بنفس التركيز الذي يواجه به أي فريق لأن المتبقي 3 مباريات بمنزلة 3 نهائيات الفوز فيها جميعا يضمن لنا الاحتفاظ باللقب، كما أن المنافس لا توجد لديه أي ضغوطات بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى وقد يعود الأمر بالإيجاب على لاعبيه من خلال اللعب بأريحية.