أحمد السلامي

أبدى مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي خيطان انور يعقوب عدم رضاه عن مستوى اداء فريقه امام النصر وخسارته بهدفين دون رد، قائلا: المباراة اتسمت بالتكافؤ والندية الا ان النصر استغل الفرص بصورة صحيحة ونجح في تطويع الكرة لمصلحته ونجح في تسجيل هدفين انهيا اللقاء لمصلحتهم، في المقابل لم يكن خيطان بحالة جيدة خاصة في ظل ثبوت هبوط الفريق الى دوري الدرجة الثانية وعدم وجود امل في المباريات المتبقية وهو ما أدى الى تراجع الروح لدى اللاعبين الذين يعلمون ان آمالهم تبددت وباتت المباريات المتبقية تحصيل حاصل لهم.

وقال: على الصعيد الشخصي أسعى خلال المباريات المتبقية الى تحسين مركز الفريق وفق الإمكانيات المتاحة لنا وهي بسيطة وغير كافية للتطوير او الوصول الى المستوى المطلوب وهو ما يجعل من المهمة صعبة إلا انني ملتزم بالقيام بواجباتي كاملة وأداء المهام المطلوبة حتى نهاية الدوري.



وأضاف: الفريق يمتلك عناصر مؤثرة ولاعبين موهوبين الا ان انقطاعهم عن التدريبات اثر سلبا على اداء الفريق خلال منافسات الموسم وهو ما اضعف حظوظنا في البقاء بدوري الأضواء، إضافة إلى أننا قدمنا مباريات كبيرة ونتائج مهمة، حيث تمكنا من احراج الفرق الكبيرة سواء بالتعادل معهم او الفوز عليهم، وبهذا يثبت ان خيطان لم يكن فريقا عاديا بل كان ندا صعبا.