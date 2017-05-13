انتهينا من تصميم ملاعب الصليبخات والساحل والفحيحيل

أبدى نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة د. حمود فليطح عدم استغرابه من قرار «كونغرس الفيفا» الذي وافق على عدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية بأغلبية كبيرة، مؤكدا أن القرار كان متوقعا لأن الاتحاد الآسيوي لم يقدم تقريرا بخصوص رفع الإيقاف عن كرتنا.

وأضاف فليطح في برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن «الكونغرس» خول المكتب التنفيذي للفيفا في موضوع رفع الإيقاف عن كرتنا، بمعنى أنه لو تم تعديل القوانين المحلية في الكويت، وتم عرض ذلك على الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن اللجان هي من تسببت في الأمر بخصوص رفع الإيقاف دون الحاجة لانتظار موعد «كونغرس الفيفا» المقبل.

مبينا أن الاتحادات الإقليمية كالاتحاد الآسيوي هي من يرفع التقارير للاتحادات الدولية التي تناقش تقارير تكون مرفوعة إليها دون النظر إلى اسم الدولة، أو مكانتها. فهم يناقشون التقارير التي تعرض عليهم فقط.

3 شروط لرفع الإيقاف

وقال د.حمود فليطح ان الحكومة كانت شفافة جدا في إجراءاتها السابقة فيما يتعلق بمطالب اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية. مشيرا إلى أن كتاب اللجنة الأولمبية الدولية حدد 3 شروط لرفع الإيقاف، تتعلق بتعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتوافق مع المواثيق الدولية، وسحب القضايا الخارجية، وعودة إدارات مجالس الاتحادات التي تم حلها.

وأوضح أن الحكومة تحركت بسرعة وتفاعلت مع ذلك، وقدمت قانونا رياضيا متطور جدا من (72) مادة، وناقشنا ذلك مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، وقطعنا شوطا كبيرا في عملنا لتعديل قانون الرياضة يصل إلى (90)%، لكن وضع الأحكام والطعون الانتخابية، وموجة الاستجوابات جعلتنا نتوقف عند هذا الحد. والأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع حاسم ومصيري بين الحكومة واللجنة للوصول إلى صيغة نهائية نراسل من خلالها المنظمات الرياضية الدولية.

أما بخصوص سحب القضايــا الخــارجيـة المرفوعة ضد المنظمات الرياضية الدولية، فإن الحكومة تجاوبت مع هذا الأمر، ولا تمانع في سحب القضايا الخارجية، وحتى المحلية ما لم تكن تتعلق بقضايا المال العام.

وبخصوص عودة مجالس إدارات الأندية المنحلة قال فليطح: سيكون هناك أكثر من مخرج لهذا الأمر.

مؤكدا أن قرار الحل قد اتخذ من قبل مجلس إدارة هيئة الرياضة، وقد ارتأى ذلك بعد أن وجد مجموعة من المخالفات، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة وفق القانون (34)، ونحن كهيئة عامة للرياضة لسنا سعداء بإيقاف رياضتنا، ولكن هناك قوانين تحكمنا ولابد من التقيد بها.

لن يمدد للجان المؤقتة

وقال فليطح: إن الهيئة العامة للرياضة لم تمدد عمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، والقانون لا يسمح بذلك، وعملها سينتهي بتاريخ 25 الجاري، وبالتالي فقد وجهت الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم 28 منه، لاختيار من تراه مناسبا لإدارة شؤون كرة القدم في الفترة المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة الأولمبية التي ستسير في نفس الاتجاه دون أي تدخل من الهيئة العامة للرياضة التي لا تريد تعقيد الأجواء، ولو أرادت ذلك، لأقامت الانتخابات وفق القانون (34) بالصوت الواحد، لأن القانون لا يزال قائما، لكنها قررت تمديد عمل إدارات الأندية لحين إجراء الانتخابات.

وفيما يخص ملاعب الأندية قال فليطح: سيكون لأندية الصليبخات والساحل والفحيحيل ملاعب جيدة، وقد تم الانتهاء من تصميمها، وسيبدأ التنفيذ في ستاد نادي الصليبخات، وستاد نادي اليرموك سيكون جاهزا في شهر سبتمبر المقبل.

كما راسلت الهيئة العامة للرياضة البلدية لتخصيص ناديي القرين وبرقان بقطعتي أرض لإقامة منشأتي الناديين عليها.