مبارك الخالدي

أشاد مساعد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت محمد الهاجري بالأداء العالي للاعبي فريقه أمام الشباب والفوز 3-0 ضمن الجولة الـ27 من بطولة الدوري. وقال الهاجري عقب المباراة: ان المرحلة الأخيرة من عمر البطولة لا تحتمل فيها الخسارة أو التعادل، فطابع المباريات أشبه بمباريات الكؤوس.

وأضاف: على الرغم من النقص العددي لكن اللاعبين تفوقوا على انفسهم وقدموا أداء مقنعا ومتوازنا في الشقين الدفاعي والهجومي «واستطعنا في النهاية الحصول على ثلاث نقاط غالية».

وقال: ان الكثير من الفرق لا يوجد لديها ما تخسره فتسعى إلى إيقاف فرق المقدمة لأهداف معنوية، وهذا ما يؤدي إلى صعوبة المباريات فضلا عن الاثارة المصاحبة لما تبقى من مباريات وثقتنا في لاعبينا كانت ولا تزال كبيرة ونعلم بأن لديهم الكثير لإسعاد جماهير العميد.

وبين الهاجري أن مهاجم الفريق على الكندري غادر مساء اول من أمس إلى مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية على ركبته والتي أبعدته عن الملاعب طوال المباريات السابقة.