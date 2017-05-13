اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الـ ٢٧ من دوري VIVA ويضم:



الحارس: سليمان عبدالغفور (العربي).



الدفاع: أحمد إبراهيم (التضامن)، ايمانويل ايفوري (النصر)، سامي الصانع (الكويت).



الوسط: صالح الشيخ (القادسية)، حمد أمان (التضامن)، علي حصني (العربي)، محمد العازمي (الساحل)، عبدو كوليبالي (الفحيحيل).



الهجوم: عبدالهادي خميس (الكويت)، مشعل فواز (النصر).

صح لسانك

إعلان بعض الأندية عن استعدادها للموسم المقبل والتعاقدات المقبلة يسهل على المسؤولين عن الفريق عملهم.

«التعاون زين»

غلط × غلط

عدم الشفافية في تجديد عقود المدربين والمحترفين وكأنه سر لا يجب الاطلاع عليه إلا في أوقات متأخرة.

«الصراحة راحة»

الشطي نجم الأسبوع

استحق مدرب العربي ناصر الشطي أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعد أن أعاد ترتيب أوراق الأخضر أمام الجهراء في الشوط الثاني ما مكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف كما يحسب له إشراك عدد من اللاعبين الشباب من أجل اكتساب الخبرة رغم أن الفريق ينافس بقوة للاحتفاظ بالمركز الثالث متجاوزا كبوة السقوط والتعادل أمام برقان في الجولة الماضية.