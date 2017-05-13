عبدالعزيز جاسم

قلل مدرب الفريق الأول لكره القدم بنادي الشباب خالد الزنكي من خسارة فريقه أمام الكويت بثلاثية ضمن الجول الـ27 لبطولة الدوري.



وقال الزنكي عقب المباراة إن الخسارة أمام الكويت قياسا إلى الظروف التي يمر بها الفريق، فالأمر طبيعي ورغم محاولاتنا المتكررة للخروج بنتيجة إيجابية إلا أن الكويت فريق متكامل ويضم خيرة اللاعبين والمحترفين ونجحوا في خلق الفرص وبالتالي التسجيل فضلا عن الدافع الكبير للأبيض للحصول على اللقب.

وأضاف لم نكن في مستوى سيئ كما لم نرتق إلى المستوى المأمول، ففريقنا يحتاج الى الكثير في خطة إعداداه للموسم المقبل فخط الدفاع عانى عدم الاستقرار نتيجة الى الإصابات او الغيابات لظروف مختلفة، مشيرا إلى أن دكة البدلاء كانت تحوي 3 لاعبين فقط.

وقال: نستعد إلى إعادة ترتيب أوراقنا بعد انعدام فرص التأهل ضمن فرق الكبار ولايزال لدينا متسع من الوقت للأعداد لخوض منافسات الموسم المقبل.