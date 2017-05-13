عبدالعزيز جاسم – aziz995@

منذ أن شعر بخطر فقدان الصدارة والكويت في تصاعد على جميع المستويات لذلك تجده صامدا في القمة لا ينظر إلى الخلف وخير دليل فوزه المستحق على الشباب بثلاثية مستحقة مع ختام الجولة الـ ٢٧ من دوري VIVA، فيما يواصل القادسية ضغطه المستمر ويرفض السقوط بعد فوزه على الصليبخات بهدفين دون رد، واستعاد العربي عافيته سريعا على حساب الجهراء بفوز عريض بنتيجة ٣-٠، بينما رفض النصر الاستسلام ومازال يحلم بخطف المركز الثالث منه وظهر ذلك واضحا بعدما تغلب على خيطان بهدفين دون رد، أما كاظمة فلم يجد حلا لنزيف النقاط وسقط في فخ التعادل أمام الساحل، وعزز التضامن حظوظه في البقاء بصورة كبيرة بفوزه على برقان برباعية دون رد، وحافظ الفحيحيل على بصيص الأمل بعدما تغلب على اليرموك ٤-٢.



الأبيض.. على الراحة



ينتصر بأسهل الطرق وأسهلها تمكن الكويت من الاحتفاظ بالصدارة فهو حقق كل شيء أمام الشباب عندما أراح بعض لاعبيه قبل المباراة وكذلك عندما اطمأن على النتيجة والأهم من هذا وذاك هو تسجيل ثلاثة أهداف كفلت له الـ ٣ نقاط ليتضح لنا أن الأبيض يريد الوصول لمواجهة القادسية وهو في كامل قوته لياقيا وكذلك على مستوى العناصر لكن عاب الفريق إضاعة الفرص السهلة طوال شوطي المباراة.



الأصفر.. فاز ولكن!



حقق القادسية المطلوب في مواجهة الصليبخات وهو الفوز والـ ٣ النقاط والضغط على المتصدر لكنه لم يظهر بمستواه المعهود ولولا خبرة لاعبيه في انهاء الفرص لكانت النتيجة النهائية تختلف عن التي آلت عليه لذلك على اللاعبين قبل المدرب الانتباه في الأمتار فالسقوط بالخسارة أو التعادل يعني ضياع اللقب بصورة كبيرة.



الأخضر.. عاد بقوة



رتب العربي أوراقه في الشوط الثاني أمام الجهراء وظهر بشكل مغاير عن الأول، حيث سيطر على المواجهة وتنوعت ألعابه من العمق والأطراف ما تسبب في إتاحة العديد من الفرص وتسجيل ثلاثة أهداف وهو أمر يحسب للمدرب ناصر الشطي.



العنابي.. يريد العودة



الإصرار الذي ظهر عليه لاعبو النصر أمام خيطان يوضح بأن الفريق عاد مجددا للتفكير في خطف المركز الثالث فكان واضحا منذ البداية بحثهم عن الهدف الأول مبكرا وكان لهم ذلك حتى تمكنوا من تسيير المباراة بالطريقة التي يريدونها حتى جاء هدف الاطمئنان الثاني والنقاط الثلاث.



كاظمة.. كلاكيت ثاني مرة



للمرة الثانية على التوالي يتقدم كاظمة بفارق هدفين وقبل نهاية المباراة بدقائق يسقط بفخ التعادل فبعد التعثر أمام خيطان ٢-٢ عاد لنزيف النقاط في مواجهة الساحل ليستقبل هدفين في آخر ١٠ دقائق ويتعادل ٣-٣ ما يثبت ان التبديلات لم تكن في محلها غياب التركيز والطموح والرغبة في الفريق الذي يريد انتهاء الموسم سريعا بسبب تراجع الأداء بشكل عام.



التضامن.. تطمن



كان واضحا منذ بداية مباراة التضامن أمام برقان رغبة الفريق في إنهاء الأمور مبكرا من خلال الضغط الهجومي وبالفعل تمكن الفريق من تسجيل هدف في الشوط الأول كان بداية غيث ليصلوا لأربعة أهداف مع نهاية المباراة ليضمنوا البقاء بدوري الأضواء بشكل كبير في الموسم المقبل.



الجهراء.. إضاعة فرص



دفع الجهراء ثمن إضاعة عدد من الفرص السهلة في الشوط الأول أمام العربي كانت كفيلة بدخوله الشوط الثاني بصورة مريحة ليتراجع أداء الفريق بشكل كبير وتتباعد خطوطه ثم استسلم بشكل كبير بعد تسجيل الهدف الأول.



الفحيحيل.. يرفض الاستسلام



مازال الفحيحيل يرفض الاستسلام بإعلان هبوطه لدوري الدرجة فهو يريد المحافظة على أمل التأهل في حال سقط الجهراء في مباراتيه المتبقيتين او التضامن في باقي مبارياته وفاز هو في مبارياته الثلاث، وظهر واضحا إصرار اللاعبين في تحقيق الفوز على حساب اليرموك رغم تأخرهم بهدف في الدقيقة الأولى فسيطروا على المواجهة واستحقوا تسجيل الرباعية.



الشباب.. ما في دفاع



من شاهد مباراة الشباب أمام الكويت يستغرب كثيرا من وصول مهاجمي الكويت لمرمى أبناء الأحمدي في ٤ هجمات خطرة ومحققة للتسجيل في أول ٤ دقائق واستمر الحال على نفس المنوال حتى دخول الهدف الأول للمنافس، ما يبين أن الشباب لم يعد كما كان بسبب هبوطه رسميا للدرجة الأولى.



اليرموك.. افتقد الدافع



كان واضحا افتقاد اليرموك لدافع الفوز بعد سقوطهم بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى حتى تقدمهم المبكر لم ينفعهم بشيء، فالفريق كان «ضائعا» في جميع الخطوط ودافع كثيرا دون فائدة.



خيطان.. تكملة مشوار



من الواضح أن خيطان يريد تكملة مشوار الدوري دون التعرض لنتائج كبيرة لذلك شاهدناه حذر أمام النصر رغم تلقي مرماه لهدفين كما ان الفريق عانى من سوء التركيز في مناطقه الدفاعية لذلك كانت الخسارة طبيعية.



الساحل.. دون ضغوطات



كان واضحا على لاعبي الساحل في مباراة كاظمة خروج اللاعبين من الضغط النفسي بعد تأكد هبوطهم في الجولة الماضية لأن الفريق لم يظهر بمستوى الجولات السابقة ولم يستسلم لفارق الهدفين لذلك وجدناه يعود لأنه يدرك ان الخسارة والتعادل والفوز لن تنقذه من الهبوط.



الصليبخات.. لعب وخسر



على الرغم من هبوطه للدرجة الأولى وتراجع مستواه إلا أن الصليبخات ظهر بمستوى مميز أمام منافس على اللقب كالقادسية إلا أن عدم استغلال المهاجمين للفرص وتسرعهم ساهم في خروج الفريق دون أي نقطة.



برقان.. تغير الحال



من شاهد برقان ومستواه أمام التضامن لا يصدق أن هذا هو نفسه الذي اجبر العربي على التعادل السلبي بمستوى وقتال لافت، لكنه في هذه الجولة لم يكن حاضرا ذهنيا فتباعدت خطوطه وارتبكت صفوفه وكثرت أخطاؤه ليعود إلى طريق الهزائم مرة أخرى.

لقطات من الجولة

٭ حافظ مهاجم القادسية البرازيلي ديفيد داسيلفا على صدارة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، وجاء خلفه ثانيا مهاجم كاظمة البرازيلي باتريك فابيانو بـ ١٣ هدف، وثالثا مهاجم السالمية نايف زويد بـ 12 هدفا، ومن ثم لاعب النصر مشعل فواز بـ 11 هدفا، وجاء في المركز الخامس 3 لاعبين بـ 10 أهداف وهم: أمين الشرميطي (العربي)، فراس الخطيب (الكويت)، يعقوب الطراروة (التضامن)، وجاء برصيد 9 أهداف: محمد سعد (الجهراء) وعبدالهادي خميس (الكويت).

٭ شهدت الجولة حالتي طرد، واحدة كانت من نصيب لاعب الشباب الأردني محمد خير في مواجهة فريقه أمام الكويت، والأخرى لمدافع الساحل السوري زين العابدين الفندي امام كاظمة.

٭ عانى الكثير من اللاعبين من الشد العضلي والإرهاق وظهر التعب واضحا عليهم جراء ضغط المباريات.

٭ دفاع الكويت هو الأقوى باستقباله 15 هدفا، والأضعف برقان بدخول مرماه 85 هدفا.

٭ يعتبر هجوم الكويت الأقوى بتسجيله 62 هدفا، بينما يعتبر برقان الأضعف بتسجيله 19 هدفا.

٭ القادسية والكويت هما أكثر فريقين تحقيقا للفوز بواقع ١٨ انتصار، وبرقان الأقل بـ 3 انتصارات.

٭ الشباب أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ 10 تعادلات، بينما يعتبر برقان الأقل بتعادل وحيد.