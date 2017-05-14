اعتمد مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة الإعلام الرياضي بالجمعية.
وكان أمين سر الجمعية الزميل عدنان الراشد قد وجه الدعوة لرؤساء الأقسام الرياضية لحضور اجتماع لتشكيل اللجنة.
وخلال الاجتماع الذي عقد بالمقر المؤقت للجمعية اتفق المجتمعون على أن يترأس اللجنة احد الأعضاء العاملين وبناء عليه فقد تمت تزكية رئيس وأعضاء اللجنة على النحو التالي:
ـ الزميل مرزوق العجمي - رئيس القسم الرياضي بجريدة النهار – رئيسا للجنة
ـ الزميل سطام السهلي - رئيس القسم الرياضي بجريدة السياسة - مقررا للجنة
ـ الزميل عبدالكريم الشمالي - رئيس القسم الرياضي بجريدة الجريدة - عضوا
ـ الزميل ناصر العنزي ـ المحرر الرياضي بجريدة «الأنباء» - عضوا
ـ الزميل حسين المطيري ـ نائب رئيس القسم الرياضي بجريدة الراي ـ عضوا