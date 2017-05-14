يعقوب العوضي

أكد مدير لعبة اليد في القادسية فهد البكر عودة جميع فرق النادي للمشاركة في البطولات المحلية لليد شريطة انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد اليد بالصورة السليمة بالإضافة الى استعادة القادسية جميع لاعبيه الذين تم تسريحهم من قبل اتحاد اللعبة قبل موسمين على خلفية عدم مشاركة الأصفر.

وقال: لقد حفظنا حقوق القلعة الصفراء عبر إرسال أسماء اللاعبين الى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للعبة، مضيفا لم نضح باللاعبين أو بتاريخ اللعبة في القلعة الصفراء ونتطلع للمشاركات المحلية من جديد حيث نملك التصور المناسب. وتابع: لدي تفاؤل كبير حول معضلة الإيقاف كما ينتابني تفاؤل كبير أيضا حول عودة «الملكي» الى منافسات اليد من جديد. وعن استعادة اللاعبين قال: لدينا ما يثبت أحقيتنا في استعادتهم ولا تنازل عن أي منهم سواء في المراحل السنية أو في فئة العمومي وسبق لنا التأكيد على التزامنا بحقنا في وجود اللاعبين في النادي وعدم المشاركة في ظل الظروف التي ألمت بالرياضة الكويتية عامة وكرة اليد خاصة.

وتمنى البكر عودة الشيخ طلال الفهد سليما معافى من رحلة العلاج الطويلة، مثنيا على كل من دعم القلعة الصفراء وساندها في الأوقات العصيبة.