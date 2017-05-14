مبارك الخالدي

توج فريق نادي التضامن للشباب لتحت 19 سنه بطلا لكأس الاتحاد لكرة القدم بعد تغلبه على فريق النصر بركلات الترجيح 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على ستاد الصداقة والسلام. وقام د.حامد الشيباني بتتويج الفريق البطل عقب المباراة بحضور أعضاء مجلس إدارة ناديي التضامن والنصر.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي1-1، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، حيث سجل كل منهما هدفا لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل 2-2.

وفي ركلات الترجيح ابتسم الحظ للفريق البطل الذي نجح في تحقيق الثنائية لأول مرة في تاريخه، وقررت إدارة النادي صرف مكافأة مالية مقدارها 50 ألف دولار إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري.