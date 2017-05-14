أحمد السلامي

طمأن المنسق الإعلامي لفريق الكرة بنادي القادسية زياد الشطي الجماهير على الحالة الصحية للمحترف البرازيلي ديفيد أبارسيدو داسيلفا الذي خرج من المباراة الأخيرة أمام الشباب مصابا حيث كشفت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية التي أجراها عن تعرضه لشد في العضلة الخلفية، وليس تمزقا كما كان يتصور البعض ويحتاج لفترة من الراحة والعلاج المكثف ليكون جاهزا للقاء الكويت.

وقال: أوصى الأطباء بضرورة منحه عدة أيام من الراحة والعلاج المكثف واستبعاده من تشكيلة الفريق في مباراته القادمة أمام اليرموك حتى يكون جاهزا للقاء الكويت، وستكون مرحلة العلاج الحالية على فترتين صباحية وأخرى مسائية، وذلك لضمان جاهزيته في الوقت المناسب ليتمكن من العودة إلى الملاعب وتقديم أفضل المستويات الفنية.

وأضاف: الجهاز الفني سيعتمد خلال المباراة القادمة على العديد من عناصر الخبرة القادرين على القيام بالمهام المطلوبة منهم على أكمل وجه إضافة إلى الدفع بالعناصر الشابة والواعدة، كما سيشهد لقائنا أمام اليرموك مشاركة المحترف بلانكو الذي غاب عن المباراة الأخيرة.

وأشار الشطي إلى أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي داليبور ستاركيفيتش وضع خطة فنية متكاملة للمباراة القادمة التي نعتبرها من اللقاءات المهمة حيث أن الخطأ ممنوع في كل المباريات المتبقية، ويتم رصد خطة خاصة في كل مباراة حسب ظروفها والأسلوب الذي ينتهجه الفريق المنافس.

وحول الغيابات التي يعاني منها الفريق علق الشطي قائلا: الفريق مكتمل الصفوف باستثناء المحترف البرازيلي داسيلفا وعبدالعزيز المشعان الذي يعاني من تجمع دموي في العضلة بعد أن احتك مع الأردني عدي الصيفي في لقاء «الأصفر» مع السالمية والذي يحتاج لعدة أيام من الراحة والتأهيل حتى يعود للقاء المرتقب أمام الكويت.