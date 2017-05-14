تأهل فريقا «مساعد الصالح» و«سوكر» الى المباراة النهائية لبطولة ملتقى المصريين لكرة القدم، والتي تقام على ملعب بيان برعاية شرفية من السفيرة هويدا عصام وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وقناة برزينتيشن كيدز.

وأسقط فريق مساعد الصالح نظيره مجلة المزاد بهدفين نظيفين، وفاز فريق سوكر على الدير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي الفريقان في النهائي لتكون معركة كروية قوية ثأرية، حيث سبق أن التقيا في بداية البطولة في المجموعات وفاز الصالح برباعية، ولذلك من المتوقع أن يكون نهائي «كسر عظام» بين الفريقين لحصد اللقب.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز فريق الدير على المزاد بضربات الحظ الترجيحية 5/4 بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 4/4 في مباراة شهدت إثارة وندية بين الفريقين.

واحتفظ لاعب فريق مساعد الصالح محمود شحاتة بلقب هداف البطولة حتى الآن برصيد 7 أهداف ويليه لاعب الدير جمال رزق 6 أهداف، ومن المقرر أن يقام كرنفال حفل النهائي يوم الجمعة المقبل.

وتقدم هاني كمال بدعوة أبناء الجالية المصرية للحضور والاستمتاع ببرامج الحفل من مسابقات للأطفال والأسرة وفقرات فنية ومباراة نجوم الجالية.