مبارك الخالدي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت إلى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه الفحيحيل بعد غد الاثنين في إطار افتتاح مواجهات الجولة الـ 28، لبطولة دوري viva. وتحظى المباراة بأهمية خاصة للجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب محمد عبدالله نظرا لصعوبتها بعد التطور اللافت لمستوى الفحيحيل مؤخرا ونتائجه المميزة فضلا عن توقيت المباراة الذي يسبق لقاء القمه أمام القادسية 21 الجاري. ومن المتوقع أن يستعيد الأبيض لقوته الهجومية خلال المباراة بعد الجهود التي بذلها الجهاز الطبي في اعادة تأهيل المحترفين جمعة سعيد ومحمد كمارا والواعد احمد حزام

وكان اللاعبون الثلاثة لم يلعبوا في مباراة الأبيض الأخيرة أمام الشباب بداعي الإصابة.