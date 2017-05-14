أعلنت شركة طيران الجزيرة، اختتام رعايتها لفعالية «RunKuwait» للركض لمسافة 230 كلم، من شمال الكويت إلى جنوبها، بنجاح.

وأشارت الشركة إلى أن التحدي الذي نظم من قبل «RUN KUWAIT» بالشراكة معها، هدف إلى تشجيع الرياضيين وأفراد المجتمع على تخطي الحدود والوصول إلى آفاق جديدة في حياتهم.

وذكرت «طيران الجزيرة» أن الفعالية التي استمرت لمدة 6 أيام، انطلقت من شمال الكويت، وشهدت منافسة قوية من 6 متسابقين من أصل 120 مشاركا، وكشفت الشركة أن المشاركين الذين قدموا من بيئات مختلفة، تمكنوا من التغلب على التحديات البدنية والذهنية كل يوم، للوصول إلى خط النهاية على الحدود الجنوبية للكويت. وأملت الشركة أن يشكل الحدث دافعا لتعزيز قوة الإرادة والتحدي وأن يحصلوا على حياة نشطة وسعيدة على الدوام.

وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة «طيران الجزيرة»، روهيت راماشاندران، أن تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في وضع تنافسي شكل تجربة مجزية للغاية، مشيرا إلى أن المضي قدما نحو تجاوز الحدود، والتغلب على التحديات يتوافق مع رؤية الشركة للوصول إلى آفاق جديدة مع أعلى درجات الجرأة والتحدي.

وبين أنه كمصدر جديد للإلهام لدى الرياضيين، شكل الحدث الذي أقيم على مسافة 230 كلم، فرصة لاختبار قدرات المشاركين على التحمل، ومدى قواهم العقلية والذهنية والبدنية، موضحا أن اليوم الأول أتاح الفرصة لإظهار مرونة المتسابقين بعد الركض لمسافة 40 كلم، وتحدي الجفاف والعطش وضربات الشمس والشد العضلي.

وأضاف راماشندران ان الدروس المستفادة من الفعالية هي أن الصمود والعزيمة هما المفتاح الأساسي لتحقيق النجاح، آملا بأن تتمكن الشركة من إلهام المزيد من الأفراد للإيمان بقدراتهم، وتحقيق الفوائد الفردية والجماعية في المجتمع.

وأكد استمرار «طيران الجزيرة» برعاية المنصات الديناميكية، لتبقى مصدرا للإلهام في المجتمع، والمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي على الصعد كافة.