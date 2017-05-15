ناصر العنزي

رد نجم القادسية السابق سيف الحشان على سؤال تكرر عليه كثيرا بأنه لن يجدد عقده مع الشباب السعودي، مشيرا إلى أن الإصابات المتكررة حرمته من التمثيل اللائق مع الشباب بعدما جاء إليه لخوض تجربة جديدة وصفها بالناجحة رغم الإصابات.

وكتب الحشان في حسابه الشخصي «يشهد الله أنني كنت أطمح لتقديم كل ما عندي لخدمة نادي الشباب لكن احيانا تكون الظروف صعبة، تعلمت واستفدت من هذا الصرح الكبير».

والحشان من نجوم الكرة الذين تميزوا في السنوات الأخيرة وقدم مع القادسية مستوى مميزا قبل أن يقرر الانتقال إلى الشباب السعودي، وتعرض للإصابة في الركبة حرمته من المشاركة الكاملة والمثالية مع فريقه الجديد.

سيف الحشان «٢٧عاما» يملك بطاقته الدولية وأصبحت عودته للدوري الكويتي الأنسب له في هذه الفترة بعد أن خاض تجربة احترافية خارجية لم يحقق فيها كل طموحه، لذلك عليه العودة مرة أخرى للدوري الكويتي والتقاط أنفاسه والمشاركة مع فريقه السابق القادسية أو أي ناد آخر يرغب في اللعب له كي يعود تدريجيا إلى تألقه السابق وكي لا نخسره لاعبا موهوبا.

الحشان عبر عن مشواره الاحترافي الذي اختتم بعكس تطلعاته في بيت شعر على حسابه الشخصي «وإن عيت الدنيا تجينا على الكيف، حنا على درب الصبر قد مشينا».