أعلن نادي الرماية تنظيم كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي صباح السالم خلال الفترة من 18 - 20 الجاري وتستمر فعالياتها على مدى ثلاثة أيام متتالية، وقد بدأت الأجهزة الفنية والإدارية بالاستعداد الذي يتناسب مع هذا الحدث الكبير بتحديد المواعيد الزمنية للتدريبات والمسابقات، وأعدت اللجنة الفنية برنامج فعاليات الكأس في مسابقات رمايات (السكيت - التراب - الدبل تراب) للرجال والسيدات.

كما أعدت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات. ونظرا لكثافة الإعداد المتوقعة للمشاركة بالبطولة، فقد تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من يوم السبت، على أن يغلق باب التسجيل مساء يوم الثلاثاء المقبل حيث تبدأ لجان التحكيم في إجراء القرعة وتوزيع المجموعات.

وقال الأمين العام للاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد مناحي العصيمي، إن بطولة المغفور له الشيخ علي السالم الصباح لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية، لذلك فإن مجلس الإدارة يحرص على إدراجها سنويا ضمن برنامج بطولات موسمه الرياضي المحلي ليستذكر أبناءه الرماة وجميع منتسبي الرماية بكل فخر ما قدمه الفقيد رحمه الله من إنجازات كبيرة وخدمات جليلة لبلده الكويت في كل القطاعات الحكومية التي أشرف عليها، والجهود الكبيرة التي بذلها عندما كان وزيرا للدفاع بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي وتحمل مسؤولية إعادة إعمار وبناء قواتنا المسلحة الباسلة، ومساهمته في تجهيز ودعم قوات الأمن والداخلية خلال توليه منصب وزير الداخلية. وبالإضافة إلى هذه الخدمات الجليلة التي ستظل في ذاكرة الأبناء مساهمته المتميزة في تطوير رياضة الرماية، حيث ترأس أول وفد للرماية الكويتية لبطولة السيزيم (الرياضة العسكرية) كما كانت للمغفور له بصمات كثيرة مع رماة الكويت الأبطال أثناء توليه منصب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، حيث قدم لهم الفقيد رحمهم الله جميع أنواع الدعم والمساندة وتكريم المتميزين منهم.

هذا، وسيقام حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز في الـ 7 من مساء الأحد المقبل.