السالمية يسعى إلى الابتعاد بالمركز الخامس على حساب الصليبخات



مبارك الخالدي

يسعى الكويت إلى التمسك بصدارته لدوري VIVA عندما يلتقي فريق الفحيحيل المتطور وذلك على ستاد صباح السالم بالمنصورية.



ويعتلي الأبيض فرق الصدارة (60) نقطة، بينما يحمل الفحيحيل في جعبته (32نقطة)وضعته في المركز التاسع، وعلى ستاد محمد الحمد يأمل القادسية في المركز الثاني (58 نقطة) مواصلة انتصاراته على حساب اليرموك في المركز الحادي عشر(23 نقطة)، ويشهد ستاد مبارك العيار قمة خاصة من نوعها لأجل البقاء تجمع فريقي التضامن في المركز السابع ومضيفه الجهراء في المركز الثامن ولكل منهما (38 نقطة)، وعلى ستاد ثامر يلتقي السالمية في المركز الخامس(40 نقطة) مع فريق الصليبخات في المركز الرابع عشر(20 نقطة).

الأبيض للاحتفاظ بالصدارة

وعلى ستاد صباح السالم يخشى الكويت انتفاضة الفحيحيل المتطور والذي نجح في تقديم افضل العروض هذا الموسم أمام الكبار، ويخوض الأبيض المباراة قادما من انتصار معنوي على حساب الشباب 3-0، بينما تجاوز الفحيحيل فريق اليرموك برباعية مقابل هدفين.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة لدى الجهاز الفني للكويت الذي يسعى إلى الفوز وكسب نقاط المباراة للاستعداد لمواجهة غريمه القادسية في الجولة المقبلة، ويعتمد المدرب محمد عبدالله على النهج الهجومي والضغط على الخصم منذ البداية بغية التسجيل المبكر ولخبطة أوراق الفريق المنافس، وتضم قائمة لاعبي المدرب عبدالله نخبة مميزة من اللاعبين والمحترفين في مقدمتهم العاجي جمعة سعيد والسيراليوني محمد كمارا وحيوية طلال جازع وحسين الحربي وعبدالهادي خميس فضلا عن تواجد عبدالله البريكي وحسين حاكم.

في المقابل، يعتمد الجهاز الفني للفحيحيل بقيادة التونسي حاتم المؤدب على إغلاق المنطقة والارتداد السريع عن طريق عبدالله ماوي وعبدو كوليبالي.

الأصفر للاقتراب أكثر

وعلى ستاد محمد الحمد تبدو الفرصة مواتية للقادسية للتغلب على منافسه اليرموك وتجديد السباق مع الكويت نحو اللقب وذلك للفوارق البدنية والمهارية بين لاعبي الفريقين وبخلاف غياب المهاجم البرازيلي ديفيد داسيلفا للإصابة تبدو قائمة المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش جاهزة لخوض اللقاء بعد عودة عبدالعزيز المشعان إلى التدريبات إضافة إلى تواجد بدر المطوع وصالح الشيخ وضاري سعيد وعامر المعتوق وحيوية محمد خليل ورضا هاني.

وعلى الجهة الأخرى يأمل اليرامكة بقيادة المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا تحقيق نتيجة للذكري بعد أن فعلها في انتزاع التعادل أمام العربي في اللحظات الأخيرة للمباراة، ويخوض اليرموك المباراة دون ضغوط بعد الخروج من سباق المنافسة في البقاء، وتضم قائمة الفريق نخبة متجانسة من لاعبي الخبرة والشباب بتواجد يوسف نجف وعبي شهاب واحمد هاني ومهند الأنصاري.

إثارة وندية في «العيار»

من جهة أخرى، يشهد ستاد مبارك العيار في الجهراء مواجهة ستتسم بالإثارة والندية بين فريق التضامن وأصحاب الضيافة لتميز المباراة في الصراع الخاص بين الفريقين لضمان البقاء مع الكبار فضلا عن التقارب في المستوى بينهما ما يضيف الى المباراة بعدا آخر.



ويخوض التضامن المباراة قادما من فوز عريض على برقان 4-0، بينما تلقى الجهراء خسارة مؤثرة أمام العربي 0-3.

ويعول المدرب السوري فواز مندو على خبرة الدولي حمد امان ومهارة السوري حميد ميدو وحيوية يعقوب الطراروة ويوسف العنيزان، بينما تضم قائمة المدرب ثامر عناد مزيج من لاعبي الخبرة والمهارة بقيادة فيصل زايد إلى جوار الكرواتي ايفان بيليتش وخبرة محمد سعد وحيوية فايز الظفيري.

السماوي للاحتفاظ بمركزه

وعلى ستاد ثامر بالسالمية، يسعى أصحاب الضيافة إلى تحقيق الفوز وإضافة النقاط الثلاث إلى الرصيد أملا في التمسك بالمركز الخامس على حساب فريق الصليبخات المتراجع، وتشير التوقعات إلى تحقيق المدرب عبدالعزيز حمادة هدفه المنشود لوجود الدافع وفارق الخبرة والجاهزية الفنية بين الفريقين.