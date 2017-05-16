قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قبول طعن نادي السالمية على قرارها الخاص بإيقاف الحارس خالد الرشيدي مباراتين وتغريمه 200 دينار، ومن ثم إلغاء العقوبة التي تم توقيعها عليه واعتبارها كأن لم تكن.

وجاء قرار لجنة الانضباط بإلغاء العقوبة بعد الاستماع للحارس خالد الرشيدي خلال اجتماع أول من أمس فيما نسب إليه من التلفظ على القائمين على مباراة الجهراء مع السالمية، وذلك حرصا من اللجنة على التماس الحقيقة وتبيان وجه الحق مما يتطلب الوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطت بأحداث المباراة سالفة الذكر، نظرا لما تملكه من سلطة تقديرية في تقدير الوقائع والعقوبات.