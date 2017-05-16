أكد رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة شهداء القرين الرمضانية لكرة القدم الشيخ د.طلال الفهد أن استمرار إقامة الدورة يعتبر من قبيل الشرف والواجب، وذلك لما تحمله من معان سامية وأهداف نبيلة تتجلى في استذكار أبطال ملحمة شهداء القرين الوطنية والتاريخية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن الكويت الغالية، مضيفا أن القائمين على الدورة واللجان العاملة، ومن منطلق حرصهم، يبذلون قصارى الجهود لتطوير الدورة والعمل على ظهورها بشكل يليق والاسم الذي تحمله، موضحا أن اللجنة المنظمة قد انتهت من تسجيل الفرق، حيث ستشهد الدورة مشاركة 32 فريقا على أن تنطلق في الثالث من شهر رمضان المبارك المقبل.

وأضاف الفهد أن مباريات الدورة ستقام على الساحة الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة بمنطقة مبارك الكبير في الوقت الذي ستستمر على النهج ذاته الذي رسمته اللجنة المنظمة منذ انطلاقها من ناحية مسمى الفرق، حيث ستكون الأولوية للشهداء في تسمية الفرق المشاركة ومن ثم المرحومين تخليدا لذكراهم العطرة.

وأشار الفهد الى أن اللجنة المنظمة سترصد جوائز قيمة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى وكذلك لأفضل لاعب وحارس مرمى، اضافة الى هداف الدورة، حيث تسعى من خلال ذلك الى زيادة الروح التحفيزية والتشجيعية لدى الفرق المشاركة، فضلا عن خلق الإثارة والندية بين اللاعبين بما يعود بالفائدة على المستوى العام للدورة.

وشكر الفهد جميع اللجان العاملة في الدورة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبلها والعمل على إنجاح الدورة إعدادا وتنظيما، كما شكر الفهد الشخصيات والشركات الراعية ومختلف الوسائل والجهات الاعلامية على دعمها المتواصل واهتمامها الدائم بالدورة في جميع النسخ السابقة، مستذكرا ما قدمه المرحوم بإذن الله حسين البلوشي أحد مؤسسي الدورة من جهود سخية، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.