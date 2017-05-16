حقق فريق الشهيد سليمان الصيخان لقب البطولة الأولى لكرة الماء الشاطئية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع مقابل شاطئ المارينا بمشاركة ٨ فرق.

وتمكن فريق الصيخان من إحراز اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق المرحوم عبدالله ملحان المطيرى بنتيجة ١٢ - ٤ واحرز فريق الشهيد محمد الرميضين المركز الثالث وفاز اللاعب عبدالعزيز السعدون من فريق الصيخان بكأس هداف البطولة واللاعب محمد خالد الرميضين من فريق الرميضين بكأس افضل لاعب والحارس عبدالله زيدان من فريق الرميضين بكأس افضل حارس.

وعقب تتويجه الفرق الفائزة بالبطولة أشاد ممثل إدارة الرياضة للجميع عمر العجمي بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة وهنأ الفائزين.

وأشار إلى اهتمام الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع بتنشيط هذه الرياضة ومختلف الألعاب الرياضية التي يمارسها الشباب خلال رعاية مثل هذه البطولات ومنح فرص للاعبينا المحترفين والهواة للمنافسة والاحتكاك مما يحق مردودا ايجابيا للعبة والارتقاء بالمستوى.