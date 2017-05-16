الشباب وخيطان في الأحمدي.. تحصيل حاصل

ناصر العنزي

اقترب دوري VIVA لكرة القدم من النهاية مع ختام الجولة «28» اليوم، حيث تتبقى جولتان لإعلان بطل المسابقة، وتقام اليوم 3 مباريات، بعيدا عن حسابات الصدارة التي انحصرت بين الكويت والقادسية، حيث يلتقي العربي 50 نقطة مع كاظمة 39 نقطة على ملعب الصداقة والسلام، ويستضيف النصر «48» نقطة على ملعبه الساحل «21»، في حين يلتقي الشباب «25» نقطة مع خيطان «22» على ملعب الأول في مدينة الأحمدي.

الأخضر «الثالث»

في آخر مباراة له حقق العربي الفوز على الجهراء ووصل إلى النقطة الـ 50 في المركز الثالث، ولو فاز في المباريات التي أهدر بها نقاطا سهلة مثل مباراة برقان لتقدم للمنافسة فيما لو تعثر الكويت والقادسية، ويلعب اليوم من أجل المحافظة على المركز الثالث بعد موسم غير مستقر تم به إسناد المهمة للمدرب ناصر الشطي الذي أحدث تحسنا على أداء الفريق في بعض المباريات وقدم وجوها جديدة كانت معه في فريق الشباب، وما يؤخذ على الفريق الأخضر عدم الثبات على مستواه ما يفقده نقاطا سهلة كانت في متناول يده، ويحتاج العربي إلى تدعيم صفوفه بلاعبين أجانب للموسم المقبل بعد تأكد رحيل أمين الشرميطي وهبوط مستوى كيتا بسبب عامل السن.

أما كاظمة، فلم يستقر على مركز معين في مناطق الوسط ولم يستقر أيضا على مستوى ثابت، وعليه أن يثبت وجوده بين فرق الكبار في مباراة اليوم أمام خصم اعتاد مواجهته وتبادل الفوز معه، وكاظمة أيضا بحاجة الى «تنقية» في صفوفه والاستغناء عن اللاعبين الكبار السن وزج وجوه جديدة شابة مع الفريق في الموسم المقبل، وقدم المحترف فابيانو أداء مميزا مع فريقه وكان أبرز لاعبيه في خط الهجوم، ويحتاج كاظمة الى حارس بديل لشهاب كنكوني المتوقع عدم استمراره مع فريقه.

العنابي لتأكيد جدارته

يستضيف النصر الساحل لتأكيد جدارته هذا الموسم والوصول إلى حاجز الـ 50 نقطة وما فوق، والفريق الذي يتعدى هذه النقاط بلا شك يستحق الإشادة الكبيرة حتى لو لم يحقق اللقب، والعنابي في هذا الموسم كان الحصان الأسود للبطولة وفاجأ المتابعين بعروضه المميزة ومركزه المتقدم حتى الآن بعد أن كان في المراكز الأخيرة في الموسم الماضي، وقدم المدرب الوطني ظاهر العدواني عناصر شابة ستخدم العنابي لسنوات مقبلة، أما الساحل فقد هبط للدرجة الأولى بعد سلسلة من العروض المتواضعة.

وفي مباراة الشباب مع خيطان، فيبحثان معا عن تحسين المراكز بعد أن تأكد هبوطهما للدرجة الأولى في الموسم المقبل، والاثنان خسرا نقاطا كثيرة بسبب أخطاء متكررة، وعلى المسؤولين في الفريقين أن يحسنوا إعدادهما للموسم المقبل للدخول في منافسات أخرى تختلف عن مباريات دوري الدمج.