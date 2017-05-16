أحرز فريق برازيل مصر كأس دورة «سحر المصريين» لكرة القدم، التي اختتمت على ملاعب البوليفارد، حيث تغلب على فريق البوليفارد.

وقام أحمد نخلة مدرب نادي التضامن ولاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر سابقا بتسليم الفريق الفائز ميداليات المركز الأول وكأس الدورة وسط أجواء احتفالية رائعة وتحت شعار «لا للمخدرات لا للإدمان»، بينما جاء فريق البوليفارد في الوصافة وفريق الأهلي المصري في المركز الثالث.

وشارك في تكريم الفرق والمنظمين عدنان العدواني من إدارة البوليفارد والأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج علاء سليم ودكتور القانون الجنائي محمد عبدالمقصود وقيادات حزب مصر القومي بالخارج أحمد الشبراوي.

وتقدم نخلة بالشكر لمنظمي الدورة سارة شلبي وسيد مصطفى على مجهودهما الرائع في لمّ شمل شباب مصر بالكويت، في فعالية رياضية ترفع شعار صحة الشباب وتعرفهم على أضرار المخدرات والإدمان.

وأشار الى أن هذه التجمعات الرياضية تقوي من أواصر الصلة بين المصريين في الخارج، وتعرفهم ببعضهم بعضا وذلك أحد أهداف ممارسة الرياضة.