تفتخر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «نيسان»، والراعي الرسمي لـ«ألتميت سوكر أكاديمي» لكرة القدم في الكويت، في مشاركة الأكادميىة في بطولة MARE NOSTRUM التي اقيمت في مدينة برشلونة في منتصف شهر أبريل 2017،مع أكثر من 200 أكاديمية مشاركة في بطولةMARE NOSTRUM 2017، نيسان البابطين تفتخر بمشاركة أكاديمية «ألتميت سوكر أكاديمي» للسنة الرابعة على التوالي.

وشاركت أيضا فرق عديدة من جميع أنحاء العالم للتنافس بعضها خلال هذه البطولة، والتي شملت فرقا من السويد وسويسرا واستونيا وبلجيكا وانجلترا وايرلندا واسكتلندا واليابان والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.

مبينة أن «ألتميت سوكر أكاديمي » شاركت بفريقين وهم 2007/2008، و2005/2006.

وتعتبر «ألتميت سوكر أكاديمي» واحدة من الأكاديميات المرموقة داخل الكويت، والتي تقدم أعلى مستويات التدريب على كرة القدم للأطفال بين 5 و18 عاما.

وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي توفر فيها «نيسان البابطين» الدعم المادي والمساعدة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية على مدار العام، والتي تشمل الرحلات الميدانية داخل الكويت وخارجها، والبرامج التدريبية عالية المستوى تحت إشراف المدربين ذوي الخبرة الكبيرة.

وأعربت «نيسان البابطين» عن فخرها بدعم لاعبي كرة القدم، ومنحهم الفرصة لتنمية قدراتهم، وإشراكهم في المباريات، وتعزيز شغفهم تجاه الرياضة واعتماد نمط الحياة الصحي، وزيادة روح التعاون والعمل ضمن فريق واحد لديهم.

وتأتي رعاية «نيسان البابطين» الأخيرة، ضمن إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الروح الرياضية بين الأجيال الشابة.