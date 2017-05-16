قام بنك الخليج بتكريم فريق كرة القدم التابع له، بعد حصوله على لقب بطل كأس دوري المصارف لكرة القدم للموسم 2017، إثر تغلبه على فريق البنك التجاري في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ستاد صباح السالم في النادي العربي، وبهذا يكون فريق بنك الخليج قد أحرز لقب بطولة الدوري والكأس ليتوج بطل الموسم للعام 2017.

وبهذه المناسبة، أقام البنك احتفالا خاصا لتكريم الفريق على جهده وأدائه المتميز طوال فترة البطولة، وحصوله على لقب بطل كأس دوري المصارف لكرة القدم وتسلمه درع البطولة.

حضر الاحتفال الرئيس التنفيذي في بنك الخليج أنطوان ضاهر ومدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك سلمى الحجاج، وعدد كبير من قيادات وموظفي البنك.

وكانت فعاليات البطولة قد اختتمت في وقت سابق تحت رعاية رئيس اتحاد المصارف ماجد العجيل، وبحضور كل من الأمين العام لاتحاد المصارف د.حمد الحساوي، ورئيس مجلس إدارة نادي مصارف الكويت فاضل المندي، والرئيس التنفيذي في بنك الخليج أنطوان ضاهر، ومدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك سلمى الحجاج إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وقيادات القطاع المصرفي.

كما قدمت إدارة نادي مصارف الكويت إلى أعضاء فريق بنك الخليج لكرة القدم الميداليات تقديرا لجهودهم، إلى جانب تكريم عبدالعزيز الهندي من بنك الخليج بـ «أفضل مدرب للموسم الرياضي».

هذا، ويحرص بنك الخليج على مساندة فريق البنك لكرة القدم وتوفير احتياجاته من أماكن للتدريب وغيرها، إيمانا منه بأهمية دعم موظفيه وحثهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية وغيرها من الأنشطة التي من شأنها تعزيز نمط الحياة الصحي وروح العمل الجماعي.