فوز عريض للسالمية وتعادل إيجابي بين الجهراء والتضامن

ناصر العنزي- مبارك الخالدي يعقوب العوضي- احمد السلامي

أمهل الكويت منافسه القادسية بعضا من الوقت ليسترد صدارته بعد فوزه على الفحيحيل بثلاثة اهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما امس في الجولة (28) من دوري viva، ورفع الابيض رصيده إلى (36) نقطة وتبقت له مباراتان مع القادسية والسالمية فيما بقي الفحيحيل على (32) نقطة.

بكر عبدالهادي خميس في تسجيل الأهداف وأحرز هدفا في الدقيقة الأولى بعد تمريرة انفرادية من محمد كامارا سدد الكرة بإتقان في مرمى حسين كنكوني، ولعب الأبيض بتشكيلة عاد اليها جمعة سعيد الى جانب خميس في الهجوم وفهد العنزي وطلال جازع في الوسط، وسيطر الأبيض على اللعب كليا في ظل تراجع خصمه وسجل وهدد وأضاع فرصا.

اتبع الأبيض مع دفاع خصمه التنوع في تهديد مرماه من الأطراف والعمق ولكن لم يحسن لاعبو الأبيض استثمار الفرص التي سنحت لهم، ولو تمهل لاعبوه لخرجوا بأكثر من هدف، ووضح تفاهم لاعبي الكويت وتدريبهم على ارسال الكرات من الخلف صوب عبدالهادي خميس الذي يحسن الانطلاق في مثل هذه الكرات، واضاف عبدالله البريكي الهدف الثالث (٩٠).

الفحيحيل تراجع للوراء مبكرا واعتمد على الكرات المرتدة صوب المحترف كولابالي الذي كان بين رقابة مدافعي الكويت ولم يهددوا مرمى حسين كنكوني.

في الشوط الثاني، سجل فهد العنزي هدفا ثانيا بعد تسديدة متقنة (65)، وواصل الكويت ضغطه وأدخل مدربه عبدالله البريكي لتنشيط خط الوسط، وكاد الغنزي ان يضيف هدفا ثالثا لولا ان كرته انحرفت عن المرمى.

أدار المباراة الحكم يوسف نصار ولم يجد صعوبة في ادارتها.

رباعية قدساوية

وعلى ستاد محمد الحمد واصل القادسية زحفه نحو الصدارة بفوزه المستحق على ضيفه اليرموك بنتيجة 4 ـ 0 ليرفع الأصفر رصيده الى النقطة الـ (61) فيما تجمد رصيد اليرموك عند (23) نقطه سجل الأهداف بدر المطوع من ركله جزاء (8) و(16) واحمد الرياحي (55) وبلانكو (79) في الشوط الأول استحوذ القادسية على الكرة وكان الطرف الأفضل لتحركات بدر المطوع وصالح الشيخ والمساندة من الأطراف ووصل الأصفر لمرمى الحارس المكيمي مبكرا بعد ان لمست الكرة يد المدافع فهد صباح ليسجل منها هدف فريقه الأول (8) ليواصل القادسية افضليته ومر المطوع من العمق ليرسل كرة معاكسة سكنت شباك الحارس المكيمي (16) وكان بلانكو قريبا من التسجيل لولا ان كرته مرت جوار القائم الأيمن للحارس المكيمي (30)، فيما اكتفى اليرموك بالاعتماد على الكرات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس احمد الفضلي.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء اليرموك وحاول تقليص الفارق لكن دون جدوى ووضع المطوع حدا لطموحات اليرامكة بعد ان ارسل كرة لأحمد الرياحي البعيد عن الرقابة ليسدد في المرمى مسجلا الهدف الثالث لفريقه (55)، ومن خطأ دفاعي لليرموك انطلق بلانكو من منتصف الملعب ويسدد في المرمى الخالي مسجلا هدف فريقه الرابع (79) لتنتهي المباراة بفوز مستحق للقادسية...ورباعية للسالمية وعلى ستاد ثامر بنادي السالمية، فاز السالمية على الصليبخات بنتيجة ٤ ـ ٢ سجل للصليبخات احمد قدور (٣٧) وبدر مناحي من ركلة جزاء ( ٩٠) وسجل للسالمية كل من نايف زويد (٨) و(٢٠) وفهد الرشيدي (١٧) وعدي الصيفي (٣٥) وتلقى لاعب السالمية خليفة الراجحي بطاقة حمراء (٨٩) ورفع السماوي رصيده الى ٤٣ نقطة ويبقى الخاسر على رصيده السابق ٢٠ نقطة.

تعادل التضامن والجهراء

وعلى ستاد مبارك العيار، تعادل التضامن مع مستضيفه الجهراء 1-1 وسجل للجهراء فهد باجيه (38)، بينما سجل هدف التعادل يعقوب الطراروة (92 ركلة جزاء) ليتساوى الفريقان بعدد النقاط حيث اصبح لكل منهما 39 نقطة، ليضمنا البقاء رسميا في الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة لمصلحة الجهراء الذي توج مجهوده بهدف سجله فهد باجيه في الدقيقة 38 بمجهود فردي، حيث بسط الأفضلية على حساب التضامن الذي أهدر عددا من الفرص السانحة ولم يتمكن من استغلالها بشكل صحيح.

وفي الشوط الثاني، طغت السلبية على أداء الفريقين باستثناء هدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 92 وعمل على تسديدها يعقوب الطراروة.

8 فوق ٧ تحت

فرق الدرجة الممتازة

الكويت

القادسية

العربي

النصر

السالمية

كاظمة

الجهراء

التضامن

فرق الدرجة الأولى

الفحيحيل

الشباب

اليرموك

خيطان

الساحل

الصليبخات

برقان

سيطبق نظام الدرجتين في الموسم المقبل ٢٠١٧- ٢٠١٨