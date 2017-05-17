أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية في نسختها الأولى عن فتح باب التسجيل والمشاركة في البطولة التي ستقام على ملعب «الشحومي» بمنطقة سلوى قطعة 4 وذلك ابتداء من اليوم وحتى 22 الجاري، على أن يتم التسجيل في مقر ديوان الشحومي والكائن في سلوى قطعة 4 بجانب مدرسة خالدة بنت الأسود، كما خصصت اللجنة الرقم 96930101 للرد على الاستفسارات الخاصة في الدورة.

وتقام البطولة وفق شروط وضوابط محددة بحيث يتوجب أن يكون المشاركون كويتيين وأن يتكون عدد لاعبي الفريق من 8 لاعبين داخل الملعب و2 احتياط، وألا يقل عمر اللاعب عن 18 سنة، كما يشترط أن يكون 5 من اللاعبين المسجلين في كل فريق من سكان منطقة سلوى.

وستقام البطولة بمشاركة 32 فريقا وإذا تجاوز العدد ستقام قرعة لاختيار الفرق المشاركة، كما ستكون البطولة بنظام خروج المغلوب، ومدة كل مباراة 20 دقيقة، وفي حال التعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز بواقع 3 ركلات لكل فريق.

وبينت اللجنة المنظمة إلى أنها قامت برصد 4000 آلاف دينار وتذكرة إلى العمرة للفريق الفائز بلقب البطولة، أما صاحب المركز الثاني فسيحصل على 2500 دينار، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 1500 دينار، كما خصصت اللجنة جوائز لأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، والفريق المثالي إضافة إلى جوائز خاصة في الجماهير الحاضرة والتي سيتم السحب عليها بصورة يومية بواقع 5 جوائز عن كل يوم.