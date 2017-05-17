استنادا إلى المنهجية التي تتبعها اللجنة الفنية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم في تقييم الأندية التي أسهمت في تطوير كرة القدم بشكل واضح، وكان لها بصمة كبيرة في التطوير والارتقاء بمستوى النادي من مستويات ضعيفة في الموسم السابق إلى مستويات متطورة في الموسم الحالي ابتداء من مختلف المراحل السنية وانتهاء بالفريق الأول لكرة القدم.

وحيث إن أندية التضامن والعربي والجهراء والنصر قد كانت أبرز الأندية التي حققت التطوير في المراحل المختلفة المذكورة أعلاه في الموسم الرياضي 2016-2017 فقد قررت تكريم هذه الأندية إسهاما من الاتحاد في دفع عجلة التطوير، وحثا لهذه الأندية على الاستمرار في نهج التطوير.