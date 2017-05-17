عبدالعزيز جاسم القادسية يجهز داسيلفا لمواجهة الكويت الحاسمة (الأزرق.كوم)

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي ان الفريق عانى كثيرا هذا الموسم من كثرة الإصابات والغيابات إلا أن الأصفر مازال يسير في الطريق الصحيح خصوصا بعد تجاوزه اليرموك أول من أمس برباعية دون رد في الجولة الـ ٢٨ من الدوري، مشيرا إلى أن اللاعبين والجهازين الإداري والفني لم يقصروا في أداء واجبهم طوال الفترة الماضية وقاتلوا من أجل الخروج بلقب أقوى بطولات الموسم.

وأكد الشطي ان مواجهة الكويت في الجولة قبل الأخيرة الأحد المقبل تعتبر «مباراة الموسم» لأنها ستحسم اسم الفريق الحاصل على لقب الدوري بصورة كبيرة لذلك يعتبر الفوز بهذه المواجهة هو بمنزلة إنقاذ لموسم الأصفر الذي يريد الخروج بلقب على أقل تقدير.

وبين الشطي ان الجهاز الطبي يقوم بتجهيز الثلاثي خالد إبراهيم والبرازيلي ديفيد داسيلفا وعبدالعزيز المشعان قبل مواجهة الأبيض، مشيرا إلى ان لاعب الوسط محمد الفهد دخل في تدريبات الفريق وباتت مشاركته من عدمها بيد مدرب الفريق الكرواتي داليبور ستاركفيتش.

وتمنى الشطي ان تمتلئ المدرجات بالجماهير القدساوية الوفية لأنها أكبر دافع للاعبين قائلا: «دائما تقف الجماهير مع الفريق وهو ما سنراه في مواجهة الكويت».