مبارك الخالدي

اعلن امين الصندوق بالنادي العربي احمد العمران ان جميع الاتهامات الخاصة بتبديد اموال النادي عارية تماما عن الصحة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده امس الاول بفندق لوجاز في حولي.

وأضاف انه اضطر الى الرد على تلك الامور المالية ابراء لذمته امام الجميع، وبيان مصداقية صرف اموال النادي وبالمستندات وبشيكات معتمدة.



ومن ضمن الامور التي تطرق لها الادعاءات حول تبديد المبلغ المالي وقدرة 200 الف دينار والمخصص للتعاقد مع المحترفين، وبيان اوجه الصرف كانت كالآتي: 72087.500 دينا حصة النادي البوليفي في انتقال اللاعب داميان.



و55000 دينار مقدم عقد اللاعب داميان، 2720 دينار دفعة من راتب داميان.



28500 دينار مقدم عقد اللاعب بابا خليفة.



14200 دينار رواتب يوليو واغسطس وسبتمبر للاعب بابا خليفة.



11000 دينار عمولة اللاعب لويس و14000 دينار عمولة اللاعب داميان، 1800 دينار صرف راتب مدرب الصالات.

شيك براهيما الوهمي

واستغرب العمران الادعاءات حول الشيك الخاص بتسوية مخالصة المحترف براهيما بمبلغ 12000 دينار مما ترتب على ذلك لجوء اللاعب للشكوى الى الاتحاد الدولي لكرة القدم وارتفاع المبلغ بالغرامة الى 120 الف دينار، مؤكدا ان ذلك لم يحدث اطلاقا واتحدى أي عضو في المجلس اثبات ذلك.

وأبدى العمران اندهاشه ايضا من تبديد المليون دينار والحقيقة ان شركة «سيفكو» وضعت في خزانة النادي نصف مليون دينار على سبيل الاستثمار في مقدم عقد لإنشاء سوق مركزي في اكبر صفقة استثمار في تاريخ النادي والبالغة المليون دينار، وتم صرف النصف مليون دينار وبالمستندات في انشطة النادي من رواتب وعقود اللاعبين وخلافه وكان الصرف من خلال نائب رئيس النادي وامين الصندوق بالإنابة، حيث كنت وقتها مستقيلا، وايضا هناك عقود اخرى ابرمها النادي منها الرعاية المقدمة من البنك الاهلي 207 الف دينار بالإضافة الى 210 آلاف دينار لرعاية للفريق الاول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.



واكد العمران ان النادي لا يصرف اي دينار إلا بموافقة مجلس الادارة حتى السلفة المقررة لأمين الصندوق تم الغاؤها

كما اعلن العمران عدم خوضه انتخابات مجلس الادارة، وانه راض عن الفترة الى قضاها في مجلس الادارة وأنها اخذت من وقته الكثير حبا في النادي العربي.