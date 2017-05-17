مبارك الخالدي

أشاد المدير المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت محمد الهاجري بالفوز الثمين لفريقه على حساب الفحيحيل 3-0 في الجولة الـ 28 لدوري viva.



وقال الهاجري لـ «الأنباء»: «نحمد الله على تجاوز عقبة الفحيحيل المتطور بثلاثية مهمة في هذه المرحلة، اذ قدم لاعبونا عرضا مميزا وخصوصا في الشوط الثاني من المباراة».

وأضاف: «تبقى لنا خطوتان غاية في الأهمية نحو مسيرتنا الى اللقب، والأبيض قادر على تجاوز القادسية والسالمية لثقتنا الكبيرة في لاعبينا، وهم أصحاب قدرات فنية عالية مشهود لها بالكفاءة».

ورفض الهاجري التطرق لاستعدادات الفريق لمباراته المقبلة أمام القادسية وقال: «لا شك أن القادسية فريق كبير ومنافس قوي لكن استعداداتنا لكل المباريات بنفس الرتم والعزيمة، فالدوري هذا الموسم لم يضع فارقا كبيرا بين الفرق لأهمية الصعود والهبوط، فأصبحت كل المباريات صعبة بما فيها مباراتنا الأخيرة أمام السالمية».

وأضاف: «تمتع اللاعبون براحة لمدة 24 ساعة ليوم امس وسيعود الفريق إلى التدريبات مساء اليوم»، لافتا إلى عرض الظهير سامي الصانع على الجهاز الطبي لتقييم مدى إصابته التي تعرض لها.