مبارك الخالدي

أثنى مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء ثامر عناد على النتيجة الإيجابية لفريقه امام التضامن وتأهله على اثرها الى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وقال عناد عقب المباراة: «نحمد الله على التأهل وهذه النتيجة الطيبة بعد موسم شاق وصعب».

وأضاف: «الشكر لله اولا ثم الى اللاعبين الابطال الذين تحدوا الظروف والصعاب وقهر كل العراقيل في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو البقاء ضمن دائرة الكبار رغم الظروف التي عانى منها الفريق ويعلمها الجميع».



مضيفا: «كما اود ان اشكر اخواني في الجهاز الاداري والفني والجهاز الطبي»، مشيرا الى المواقف الإيجابية والمثمرة لمجلس الإدارة ودعمه للفريق، وكذلك لجماهير النادي المخلصة.

وعن المباراة قال عناد: «كنا الافضل حتى قبل ادراك التضامن للتعادل، إذ ساد عدم التركيز اللحظات الأخيرة التي جاء منها الهدف ولا يمكن لوم اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذلوه».