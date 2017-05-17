مبارك الخالدي

قال عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة بنادي التضامن طلال المرشاد ان كرة القدم في التضامن بخير.

وأكد المرشاد في تصريحات عقب تعادل فريقه امام الجهراء 1-1 في الجولة الـ28 للبطولة دوري viva ان التعادل نتيجة ايجابية للغاية في هذا التوقيت، ونحمد الله ان التضامن تأهل مع الكبار الى الدوري الممتاز.

وأضاف: «أوجه رسالة شكر وتحية لإخواني اللاعبين والى الجهازين الفني والاداري والجهاز الطبي على روح التعاون التي تجلت واضحة بين الجميع وتكللت في تحقيق الهدف المنشود وهو البقاء ضمن الكبار رغم الظروف التي عانينا منها».

واختتم المرشاد حديثه قائلا: «أبارك لاخواني اللاعبين على هذا النجاح الذي يضاف الى سلسلة نجاحات قطاع كرة القدم، فبالأمس احتفلنا مع فريق تحت 19 سنة بثنائية الدوري والكأس، فضلا عن النتائج المتميزة لفريق تحت 17 سنة، وهذا مؤشرا الى ان كرة القدم في التضامن بخير».