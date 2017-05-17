يعقوب العوضي

تعاقدت ادارة القرين مع المدرب الوطني عباس طه لقيادة دفة فريق اليد الاول في النادي خلفا لبمدرب المصري محمد عبدالمعطي وذلك بعد تميز طه مع الصليبخات على مدار المواسم الثلاثة الماضية التي قاد فيها الصليبخات للظهور بمستوى جيد رغم ظروف الفريق الصعبة.

من جهته اكد طه بانه يتطلع لتقديم الفريق بحلة جذيدة مع انطلاق الموسم المقبل كما اشاد بادارة القرين والتي وضعت ثقتها به

واثنى طه على الصليبخات مشيرا الى ان الظروف الصعبه حالت دون الخروج بالنتائج المطلوبة في المواسم السابقة.

وقال اتطلع لتقديم موسم مميز مع القرين وان اكون عند حسن ظن الجميع.