مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم

تعادل العربي مع كاظمة 3-3 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري VIVA، سجل للأخضر حسين الموسوي (7) وبدر طارق (58) وعلي مقصيد (65)، فيما سجل للبرتقالي باتريك فابيانو (43 من ركلة جزاء) وناصر فرج (46) وشاكر الرقيعي (47).

وبهذا التعادل وصل العربي للنقطة الـ51، فيما بات رصيد كاظمة 40 نقطة.

ولم يتأخر تقدم العربي في الشوط الأول بعد ان تبادل حسين الموسوي مع علي مقصيد الكرة بين أكثر من مدافع كظماوي لتصل الكرة للموسوي داخل منطقة الجزاء ويضعها على يسار الحارس نايف العازمي في المرمى (7)، وبعد الهدف سيطر كاظمة بشكل كبير على وسط الملعب، حيث أتيحت له أكثر من فرصة خطرة من بينها تسديدة لمشاري العازمي وأخرى لباتريك فابيانو رد عليهما بدر طارق من خلال تسديدة مخادعة مرت بجانب القائم الأيسر (30)، وكاد الموسوي أن يضيف الهدف الثاني لولا أن القائم رد كرته.

وتألق حارس مرمى العربي سليمان عبدالغفور وأبعد تسديدة علي أشكاني القوية إلا أن خلف أحمد قام بشد مدافع كاظمة فيصل دشتي داخل منطقة الجزاء ليحتسبها الحكم عمار اشكناني ركلة جزاء لينبري لها هداف الفريق فابيانو ويسددها في منتصف المرمى محرزا هدف التعادل (43)، وعاد فابيانو وصنع فرصة الهدف الثاني لكاظمة بتمريرة رأسية وصلت لناصر فرج الذي واجه عبدالغفور ليضع الكرة «لوب» في المرمى (46).

ومع انطلاق الشوط الثاني باغت لاعب وسط كاظمة التونسي شاكر الرقيعي لاعبي العربي وسدد كرة «صاروخية» من مسافة بعيدة سكنت المقص الأيمن لعبدالغفور محرزا من خلالها الهدف الثالث لفريقه (47)، وعاد الأخضر وتمكن من تقليص النتيجة بعد أن راوغ بدر طارق مدافع كاظمة دشتي بطريقة رائعة ثم سدد الكرة قوية في المرمى (58)، وألغى الحكم أشكناني هدفا للعربي بداعي التسلل واحتسبه خطأ لمصلحة الأخضر ليسدد الكرة الثابتة قائد الفريق علي مقصيد ويضعها على يسار الحارس في الشباك محرزا هدف التعادل (65).

وبعد هدف التعادل بحث الفريقان عن تسجيل هدف الفوز وخطف نقاط المباراة وتبادلا الهجمات واحدة هنا وأخرى هناك لكنهما لم يتمكنا من التسجيل.

وعلى ستاد علي صباح السالم، واصل النصر انتصاراته وتمكن من كسر حاجز الخمسين نقطة بفوزه الثمين على ضيفه الساحل 2-0، ليرتفع برصيده إلى النقطة الـ51، فيما تجمد رصيد الساحل عند 21 نقطة سجل هدفي العنابي مشعل فواز (٦٤) ويوسف الرشيدي (٩٠).