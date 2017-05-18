أحمد السلامي

أبدى أمين السر العام ورئيس جهاز الكرة بنادي النصر خالد الشريدة تحفظه على المستوى الفني لفريقه في لقائه الأخير أمام الساحل رغم الفوز بهدفين دون رد قائلا: أهدر الفريق العديد من الفرص السانحة ولم يكن بحالة فنية جيدة، إذ كان من المفترض أن تنتهي المباراة بنتيجة أكبر، إلا أن هذا الأمر لم يعد مهما بالنسبة لنا، حيث ينصب تركيزنا على النقاط الثلاث وهي الأهم والتي زادت من مجموع نقاطنا التي بلغت 51 نقطة ونسعى للعودة إلى المركز الثالث للاحتفاظ به.

وقال: الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني قرر منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، على أن يتم استئناف التدريبات اليوم مساء، وذلك بهدف تأهيل وتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة أمام العربي والتي تعتبر من المباريات الحاسمة والمصيرية لفريقنا، حيث ان الفوز سيحسم المركز الثالث لمصلحتنا من الناحية الحسابية وبصورة رسمية، إذ سيكون مجموع نقاطنا 54 نقطة وتصبح مباراتنا أمام التضامن تحصيل حاصل، أما في حال التعادل فنحتاج إلى الفوز على التضامن، بينما العربي سيهبط إلى المركز الرابع تلقائيا بفارق المواجهات.

وأضاف: مواجهتنا مع العربي ستكون ثأرية بالنسبة للأخير وحاسمة بالنسبة لفريقنا، حيث ان «العنابي» في مباراة الذهاب فاز على «الأخضر» برباعية نظيفة، ومن ناحية حسابية فإن الفوز على العربي يعني حسم المركز الثالث بفارق المواجهات وهذا ما نتطلع إليه، إذ تعتبر المواجهة مهمة وستحفز لاعبي الفريق بصورة عامة.

ولفت الشريدة إلى أن مجلس الإدارة بصدد اعتماد خطة الموسم الجديد والتي تقوم على إقامة معسكرات تدريبية للفريق الأول وفريقي تحت 19 و17 سنة وذلك من منطلق حرصنا على تطوير مستويات اللاعبين وتأهيلهم وتجهيزهم لمنافسات الموسم الجديد.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة برئاسة فلاح غانم قرر إقامة حفل تكريم سماء يوم الخميس القادم لفريق تحت 17 سنة بمناسبة حصوله على كأس الاتحاد وفريق تحت 19 سنة لحصوله على المركز الثاني في مسابقة الكأس، وهو تكريم مستحق للاعبين المجتهدين الذين تمكنوا من تحقيق نتائج ومراكز ترتقي إلى مستوى التطلعات.