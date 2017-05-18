يعقوب العوضي

جددت إدارة التضامن عقد مدرب فريق الطائرة الأول رياض الغندري بعد الأداء المتميز الذي ظهر به التضامن في منافسات دوري الدرجة الأولى وتأهله كمتصدر إلى الدوري الممتاز.

ويبحث الجهاز الفني عن تدعيم ثلاثة مراكز مختلفة في الفريق ممثلة بلاعب «السنتر» والرفاع ولاعب «الكروس الرفاع».

ووضع المدرب بالتعاون مع الجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة تصورا حول إعداد الفريق للمنافسات المقبلة، حيث تنطلق الاستعدادات في أغسطس المقبل، ومن ثم سيتجه الفريق إلى إقامة معسكر خارجي لكن لم يتم تحديد مكان المعسكر.

وتوجه المدرب الغندري بالشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الإداري للعبه لتجديد ثقتهم به، كما أثنى على مستوى اللاعبين وإصرارهم على تقديم كل ما لديهم داخل الملعب.