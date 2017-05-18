تنطلق اليوم الخميس فعاليات كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي صباح السالم - طيب الله ثراه ـ وتستمر فعالياتها على مدى ثلاثة أيام متتالية، وقد بدأت الأجهزة الفنية والإدارية بالاستعداد الذي يتناسب مع هذا الحدث الكبير بتحديد المواعيد الزمنية للتدريبات والمسابقات، واعدت اللجنة الفنية برنامج فعاليات الكأس في مسابقات رمايات (السكيت - التراب - الدبل تراب -) للرجال والسيدات بمشاركة رماة النادي ورماة أكاديمية الشيخ سعد للرماية الأولمبية ورماة الحرس الوطني.

كما أعدت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات، كما اعلن رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي ان الجوائز المالية لأول ثلاث فائزين لكل فئة، كما سيتم تقديم جوائز تدريب مجاني لمن يحقق اقل رقم تأهيل.

وقال العتيبي إن البطولة لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية ويحرص مجلس الإدارة على إدراجها سنويا ضمن برنامج بطولة موسمه الرياضي المحلي ليستذكر أبناءه الرماة وجميع منتسبي الرماية الكويتية بكل فخر ما قدمه الفقيد، رحمه الله، من إنجازات كبيرة وخدمات جليلة لبلده الكويت في كل القطاعات الحكومية التي اشرف عليها.

كما ذكر العتيبي أن المغفور له عمل على المساهمة في تطوير رياضة الرماية، حيث ترأس أول وفد للرماية لبطولة السيزيم (الرياضة العسكرية) كما كانت للمغفور له بصمات كثيرة لرماة الكويت الأبطال أثناء توليه منصب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، حيث قدم لهم الفقيد ،رحمهم الله، جميع أنواع الدعم والمساندة وتكريم المتميزين منهم.

واختتم العتيبي تصريحه بتقديم الشكر لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى والدعاء للمغفور له بأن يتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وتمنى التوفيق لكل الرماة والراميات المشاركين في المنافسات وحثهم على بذل الجهد من اجل نيل ألقاب هذه البطولة الغالية.