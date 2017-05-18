احتفظـت الكويــــــت بعضويتها في اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع عقب تجديد الثقة بعضوية أمين السر العام في النادي البحري ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك خالد الفودري ضمن التشكيل الجديد للجنة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في أغادير بالمغرب، والذي تم فيه تجديد الثقة أيضا برئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيسا للاتحاد، إلى جانب انتخاب أحمد بنودان من المغرب نائبا أول للرئيس، وعمرو حسام أبوالسعود من مصر نائبا ثانيا، وكمال سعيد زادة من مصر أمينا عاما، ونعمان حسن من البحرين نائبا للأمين العام، ومحمود عبدالصمد من مصر مديرا إداريا وماليا، فيما كرم رئيس الاتحاد الشيخ خليفة بن عبد الله عضو اللجنة التنفيذية وممثل الكويت خالد الفودري تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها للارتقاء برياضة الشراع العربية، وبصماته الواضحة في تعزيز دور الاتحاد، إلى جانب حرصه ومن خلال النادي البحري على استضافة البطولات المميزة.

وكان الاجتماع الذي استضافته الجامعة الملكية المغربية للزوارق الشراعية بحضور ممثلين عن عشر دول عربية هي الأردن والإمارات وتونس والجزائر وعمان والبحرين ولبنان ومصر والكويت والبلد المضيف المغرب، فيما غاب عنه ممثلو فلسطين والسعودية والسودان والعراق وليبيا، وتم فيه المصادقة على على محضر الاجتماع السابق، واعتماد التقريرين الإداري والمالي ومناقشة الاقتراحات الواردة وأوضاع رياضة الشراع العربية، وتعزيز مجالات التعاون بين الاتحادات والأندية العربية المعنية برياضة الشراع، إلى جانب انتخاب التشكيل الجديد للمناصب القيادية وأعضاء اللجنة التنفيذية