يعقوب العوضي

جددت إدارة القادسية عقد المدرب محمد كعبار قائد الجهاز الفني لفريق الطائرة الأول بالإضافة إلى تجديدها عقد مساعده محمد غالب، كما تتجه النية لدى الجهازين الإداري والفني لإقامة معسكر خارجي تمهيدا لخوض منافسات الموسم المقبل، وسيتم تقديم المقترح لإدارة النادي لمناقشته وأيضا لرفعه للهيئة العامة للرياضة.

وكانت الإدارة قد عقدت اجتماعا عاديا لمناقشة خطة إعداد الفريق والنظر في احتياجات اللاعبين والجهاز الفني بالإضافة إلى الوقوف على الصفقات المقبلة للفريق.

وأوضح مدير اللعبة حسين القبندي أن القادسية تجاوز ظروفا صعبة في الموسم الماضي ويتطلع إلى تخطي العقبات في المستقبل قائلا «لدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني كما نملك لاعبين على مستوى عال فنيا».

وطالب القبندي اللاعبين بالالتزام في التدريبات اليومية فور انطلاقها أغسطس المقبل، كما ناشد اتحاد اللعبة بالنظر في مسألة استقطاب المحترف الأجنبي وإعادته إلى الطائرة من جديد.