مبارك الخالدي

أكد المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل غياب التونسي أمين الشرميطي عن مواجهة فريق النصر الأحد المقبل ضمن الجولة الـ 29 للدوري بداعي الإيقاف، مشيرا إلى عودة العراقي علي حصني للمباراة المرتقبة.

وقال العبكل لـ «الأنباء» إن الأخضر قدم أداء مثيرا أمام كاظمة في مباراة مفتوحة هجوميا جمعتهما مساء أول من امس وانتهت بالتعادل 3-3، مشيدا بتميز الفكر التكتيكي للمدرب ناصر الشطي بين شوطي المباراة والذي مكن الفريق من العودة بعد أن فقد تقدمه بهدف إلى التأخر بثلاثة أهداف بسبب فقدان التركيز والفردية التي طبعت أداء بعض اللاعبين الأمر الذي أشار إليه الجهاز الفني في الاستراحة بضرورة التزام الجماعية في الأداء وتحقق للأخضر ما يريد.

وأضاف كانت مباراة مثيره من الجانبين وسعى فريقنا الى الفوز للتمسك بالمركز الثالث، كما لعب البرتقالي لإثبات وجوده فظهرت المباراة بشكل ممتع للجميع.

وتتمنى العبكل أن تستمر الجماعية وروح الإيثار في اللقاء المرتقب أمام النصر لحسم التنافس على المركز الثالث لمصلحه الأخضر الذي كان يستحق مركزا أفضل لولا الظروف التي عانى منها.