ناصر العنزي

وجه نجم الهجوم القدساوي رسالة عبر فيديو مصور للجماهير القدساوية وعدهم بالفوز في المباراة المصيرية أمام الكويت يوم الأحد المقبل والتي ستحدد بطل الدوري بشكل كبير.

وطالب المطوع الجماهير بالحضور ومساندة الفريق وقال: جماهير الأصفر ستكون داعما لنا في تلك المباراة وهي محل ثقة في مثل هذه المباريات التي ستكون ورقة رابحة نحو الفوز.

وأشاد المطوع بفريقه القادسية ومنافسه الكويت وقال انهما الأفضل في هذا الموسم ويستحقان اللقب إن حققه أحدهما، ونحن عازمون على اللقب إن شاء الله بعد أن عاندنا الحظ في تحقيق بطولة في الموسم الحالي.

ويقود بدر المطوع فريقه الأصفر منذ سنوات وحقق معه بطولات عدة، ويعتبر أبرز نجومه والكرة الكويتية في السنوات العشر الأخيرة، حيث حافظ على مستواه ثابتا وتألق في البطولات التي شارك بها، وتخطت أهدافه في مسابقة الدوري حاجز الـ «١٠٠» هدف.

المطوع «٣٢» سنة لم يحدد موعد ابتعاده عن الكرة ويتوقع أن يواصل اللعب مع فريقه لموسمين مقبلين في طريقه نحو تحطيم أرقام شخصية له على صعيد المشاركات والأهداف والبطولات المحلية.