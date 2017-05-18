رد نائب رئيس العربي عبدالعزيز عاشور بتصريح مقتضب استغرب فيه التصريحات الخطيرة، كما وصفها، والتي تمس ذمم أعضاء مجلس إدارة للنادي العربي العريق عبر وسائل الإعلام التي نحترمها ونقدرها لدورها الرائد في الرياضة الكويتية.

وقال: لا أود الخوض في مساجلات طويلة لا تفيد القلعة الخضراء المتعطشة لكل قطرة عطاء، وبما أننا في دولة مؤسسات وقانون فالنيابة العامة كفيلة بالرد على ادعاءات عمران الزائفة وكل من يتهمنا زورا وظلما،

فقضاؤنا الكويتي العادل هو الذي يستطيع كشف الادعاءات المنحرفة والكاذبة بالوثائق والمستندات ويضع حدا لهذه الثرثرة الإعلامية التي لا جدوى منها سوى هدم القلعة الخضراء الشامخة وزيادة الخلافات والتكسبات الانتخابية الرخيصة على حساب النادي ومصالحه.