دعم الرياضة الكويتية جزء لا يتجزأ من إستراتيجية «زين» تجاه قطاع الشباب والرياضة

أعلنت «زين» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت رعايتها الماسية للنسخة الـ 38 من دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، وذلك تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأفادت الشركة بأن المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مقرها الرئيسي شهد حضور كل من المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس اللجنة المنظمة لدورة الروضان الرمضانية عبدالله الروضان، ولاعب منتخب الكويت الوطني وليد علي. وقال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافي «يترقب الجمهور الكويتي في شهر رمضان من كل عام دورة الروضان بشغف كبير نظرا لما تشهده من مستويات عالية من الاحترافية للفرق المشاركة، ولاستضافتها أبرز نجوم كرة القدم على المستوى العالمي».

الحدث الرياضي

وأضاف الخشتي «تعتبر هذه الدورة الحدث الرياضي الأبرز في الكويت والمنطقة خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، خاصة أنها أتت خلال الـ 5 سنوات الماضية تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه».

الاكثر شعبية

وأوضح الخشتي «إن دعم الرياضة الكويتية جزء لا يتجزأ من استراتيجية زين تجاه قطاع الشباب والرياضة على مدار العام، خاصة أن كرة القدم تعتبر الرياضة الأكثر شعبية في المجتمع الكويتي، وستبقى زين دائما في طليعة المؤسسات والشركات الوطنية الداعمة للرياضة الكويتية باعتبارها واحدة من كبرى المؤسسات الاقتصادية في الدولة».

حضور يومي

وأشار الخشتي إلى أن زين ستتواجد في دورة الروضان بشكل يومي من خلال التفاعل الحي والمباشر مع الجماهير الحاضرة لمشاهدة المباريات، وستقدم مسابقات تفاعلية وأنشطة رياضية متنوعة، والتي تتضمن لعبة جديدة كليا، بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية وتراثية عديدة أهمها فعالية القرقيعان، إلى جانب المسابقات اليومية على حسابات زين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الجوائز القيمة على الجماهير، وغيرها الكثير.

رئيس اللجنة المنظمة

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة لدورة الروضان الرمضانية عبدالله الروضان في تعليقه «إن الرعاية السامية تضع اللجنة المنظمة كل عام أمام مسؤوليات كبيرة للمحافظة على نجاحات الدورة، فمع الرعاية السامية، أصبحت الدورة استحقاقا لابد من استكماله وتطويره».

رعاية مميزة لزين

وأضاف الروضان «بدأت زين رحلتها مع دورة الروضان العام الماضي وكانت رعاية مميزة بصدق، إذ أدخلت زين عالمها الجميل على دورة الروضان: تواجد يومي، دعم لامحدود، هدايا للجماهير، مسابقات على أرض الملعب جلبت البهجة للكبير قبل الصغير، تسخير جهود الفريق طوال فترة رمضان ما جلب الدورة لكل متابع سواء كان حاضرا أو غائبا بالإضافة الى تحقيق أحلام المتابعين، ونحن نعتز بالقول بأن زين جزء أساسي من اللجنة المنظمة».

وجبة دسمة

وأوضح الروضان «ستشهد النسخة الـ 38 وجبة دسمة لمشاهير كرة القدم العربية والعالمية، ضمن سلسلة المباريات الاستعراضية التي ستقيمها الدورة، وتشهد مشاركة عدد كبير من المواهب المحلية، التي ستتاح لها فرصة العمر للعب مع نجوم ومشاهير العالم».

نجوم عالميون

وأشار الروضان إلى أن ضربة البداية ستكون مع النجم الويلزي ريان غيغز أحد أهم أساطير مان يونايتد، الذي يزور الكويت للمرة الاولى، إلى جانب نجم برشلونة وأيقونة الكرة الاسبانية أندرياس إنييستا، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين عشاق برشلونة داخل الكويت على وجه الخصوص، كما ستستضيف الدورة إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي أحد أهم أساطير حراسة المرمى في ريال مدريد والكرة الاسبانية، ومن نجوم الكرة العربية، سيتواجد أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي محمد ابوتريكة في زيارته الأولى للدورة.

عرس رياضي يذكر أن دورة الروضان لا ينظر لها على أنها دورة لكرة القدم تجرى منافساتها بين الفرق المشاركة من المؤسسات والشركات فحسب، بل باتت واحدة من أشهر الأعراس الرياضية على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك نظرا لحجم المشاركة المتميزة لعدد كبير من نجوم العالم في كرة القدم.

حدث وطني

وأفادت «زين» أن الدورة ستشهد أيضا فعالية «حلم الروضان» التي تعد من الأحداث الوطنية التي تدخل ضمن الأجندة الرياضية، ولذلك فإنها، وانطلاقا من كونها شركة وطنية كويتية رائدة، لن تفوت هذه الفرصة لإحياء الجانب التراثي والمحلي ضمن فعاليات هذا الحدث.

وأوضحت زين أنها تعطي المجالات الرياضية والشبابية أولوية خاصة في سلسلة برامجها الاجتماعية، ليس في شهر رمضان فقط، بل على مدار العام، حيث تعتبر الشركة قطاعي الشباب والرياضة ركنا أصيلا في التزاماتها الاجتماعية ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور».

وإذ أكدت الشركة أنها تؤمن بأهمية تشجيع المبادرات المختلفة التي تسهم في تنمية قطاع الرياضة والشباب في الكويت، فإنها من جانبها تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية العديد من الأبطال الكويتيين، الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.

شراكة في «بنك الطعام»

قال الخشتي إن «زين» تبحث الشراكة مع الدورة بخصوص نشاطات«بنك الطعام» الراعي الخيري للدورة الحالية، والى تطوير أفكار مبتكرة.

من جهته، قال الروضان إننا نحن من نريد مشاركتهم وفق برامج عديدة لإبراز هذا النشاط الخيري المميز.

وليد علي: تشرفت باللعب مع «الروضان» برعاية «زين»

قال نجم الأزرق ونادي الكويت سابقا وليد علي انه تشرف بالتواصل مع «زين» ولاسيما بعد أن ظفر المنتخب الوطني بكأس الخليج وتكريمهم افضل تكريم، وكذلك عندما لعبت في الدورة برعاية «زين» ضمن آلاف اللاعبين الذين مروا على الدورة الأشهر عالميا لأنها جمعت افضل اللاعبين والأساطير في عالم الساحرة المستديرة وأنا كنت من ضمنهم.

وأضاف صاحب الهدف الوحيد على المنتخب السعودي، الذي أهدى اللقب للمنتخب الوطني، انه سبق وعمل في دورة الروضان مقدما للفقرة الترفيهية مع الفنان شهاب حاجية، بالإضافة الى أنني كنت محللا في الاستوديو اليومي المصاحب لفعاليات الدورة.

موعد توزيع جداول مباريات البراعم

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة عن توزيع جدول البراعم لأيام الخميس والجمعة والسبت 18-19-20 الجاري، وذلك بدءا من الساعة 4 حتى الساعة 8، وذلك في ديوانية العميري بالدعية ق4، ش46، منزل 27، قرب مخفر الدعية.

من كواليس المؤتمر

ـ قدم عبدالله الروضان «تي شيرت» الدورة الرسمي لوليد الخشتي.

ـ اعتبر الروضان أن البراعم لهم أهمية كبرى في الدورة ولهم مشجعيهم.

ـ أثنى الروضان على طرح «الأنباء» فكرة تنظيم مباراة للإعلاميين على هامش الدورة ضمن النشاطات المتنوعة.

ـ نجم الأزرق وليد علي استأذن من الامتحانات في عمله امس، وهو مراقب، لكي يحضر المؤتمر الصحافي على أن يراقب اليوم في امتحانات مادة اللغة العربية 3 ساعات.

ـ تعرض وليد علي لموقف مثير في بطولة نادي الجزيرة الإماراتي وهو بالملعب عندما صاح احد المشجعين قائلا له «ليش هديت دورة الروضان وجاي تلعب هني».

ـ تم عرض فيديو تسجيلي لأبرز محطات دورة الروضان لنجوم وأساطير في كرة القدم خلال المؤتمر الصحافي.