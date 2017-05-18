اعرب المتسابق عبدالعزيز الراشد عن فخره لكونه اول كويتي وعربي يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة ال(ترايثلون) التي اقيمت في جزيرة (تاهيتي) الامريكية قبل ايام.



وقال الراشد امس عقب وصوله الى مطار الكويت الدولي ان هذا الفوز الثمين اهله للمشاركة في بطولة العالم المزمع عقدها في اكتوبر المقبل بمدينة (هاواي).



واضاف ان تلك الرياضة تتطلب من الرياضي الذي يمارسها امتلاك مواصفات معينة لكونها تعتمد على القوة والسرعة مبينا انها تتضمن ثلاث منافسات هي السباحة وركوب الدراجات والجري.



واهدى هذا الانجاز الى القيادة الحكيمة للبلاد التي تحرص على تشجيع الرياضيين والى الشعب الكويتي مثمنا دعم كل من شركة (اوريدو) للاتصالات وجامعة الخليج ورابطة جامعة الخليج له في هذه البطولة.



وتعتبر ال(ترايثلون) سباقا على ثلاث مراحل وتعتمد على السرعة في تبديل الملابس والاحذية الخاصة بكل مرحلة وتبدا اول مرحلة بالسباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالجري.