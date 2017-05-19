عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي ان فريقه يبحث عن الفوز أمام الكويت ومن ثم على خيطان ولن يتأثر بحكم المحكمة الإدارية بمنح 3 نقاط للكويت، لأننا نبحث عن الفوز أولا وبعدها لكل حادث حديث، لذا علينا مواصلة الانتصارات وعدم الالتفات للأمور التي تحدث خارج الملعب وتركيزنا حاليا على مواجهة الكويت وحصد الـ 3 نقاط، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يتأثروا بالقرار بل زادهم إصرار على تحقيق الفوز.

وبين الشطي أن الجهاز الطبي يسابق الزمن من أجل تجهيز الثلاثي مساعد ندا وخالد إبراهيم والبرازيلي داسيلفا خلال اليومين المقبلين من أجل أن يكونوا جاهزون 100% للمواجهة الحاسمة في الدوري، فيما يشارك عبدالعزيز المشعان بشكل طبيعي في التدريبات ومشاركته باتت بيد المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش.