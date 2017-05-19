أحمد السلامي

نفى عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة بنادي خيطان فهد المطيري الأنباء المتداولة حول جاهزية الهيكل الإداري والفني للموسم القادم والذي يتم الترويج له، مشيرا الى انه قد جرى العرف على تقييم نتائج العمل لكل موسم ودراسة أوضاع الفرق ومناقشة القائمين عليها قبل البت فيها ورفعها لمجلس إدارة النادي.



وقال: لم ينته الموسم حتى الآن والحديث عن التجديد لمدرب الفريق الأول لكرة القدم انور يعقوب من عدمه أمر سابق لأوانه اذ لايزال الفريق تنتظره مباراتان على ختام الموسم والحال ذاته مع بقية فرق قطاع الكرة التي نحتاج لدراسة التقارير وقراءة التقييمات ومراجعتها ومناقشة المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة والشفافية وعدم وقوع اخطاء او أضرار على الرجال الذين عملوا وأخلصوا في اداء واجباتهم مع فرقهم.



وأضاف: بعد الانتهاء من مراجعة كافة التقارير ومناقشتها سيتم وضع الهيكل الاداري والفني وفتح باب المفاوضات مع المدربين والمحترفين ونبدأ بمخاطبة الاندية للاستعانة بخدمات بعض اللاعبين الجدد وهذا الأمر سيتم بعد اعتماد مجلس الادارة لخطة الموسم الجديد وتحديد الميزانية الخاصة بلعبة كرة القدم.



ولفت المطيري الى ان الظروف المالية التي تعيشها معظم الأندية المحلية أدت الى عدم تمكين الفرق المحلية من التعاقد مع محترفين اجانب على كفاءة عالية خاصة بعد إلغاء صندوق التحفيز الذي كان يوفر سيولة مالية تتيح لمجالس ادارات الأندية التعاقد مع محترفين ذوي كفاءة عالية وبمبالغ مناسبة وذلك بعد اخذ الموافقة الرسمية من قبل الهيئة العامة للرياضة على صرف جزء من فائض صندوق التحفيز وهو معمول به في مختلف الأندية الرياضية الا ان إلغاء الصندوق وعدم وجود مصادر دخل بديلة او استثمارات مناسبة أدى الى تقليل العوائد المالية التي اثرت على معظم الأندية.