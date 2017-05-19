يعقوب العوضي

تلقى محترف فريق كرة القدم الأول في خيطان العاجي كيفن سالمون عدة عروض خارجية وتحديدا في الدوري الفرنسي، وتألق سالمون مع فريقه رغم الصعوبات التي واجهها في التأقلم مع أجواء المنافسات المحلية كونها المرة الأولى التي يخوض فيها سالمون تجربة الاحتراف في منطقة آسيا.



وفي السياق نفسه كشفت التقارير الطبية عن وجود إصابة طفيفة في عضلة الساق الخلفية للاعب والتي أجرى عليها بعض جلسات العلاج الطبيعي وأشارت التقارير الطبية إلى أن اللاعب سيكون جاهزا للعودة للمشاركة مع الفريق في مباراة فريقه المقبلة أمام القادسية في الجولة الأخيرة.



وحول احترافه في الدوري الفرنسي أكد سالمون انه يتطلع إلى المنافسات الأوروبية كطموح من الممكن تحقيقه وقال: لا يوجد شيء صعب في ظل وجود الإصرار والمثابرة وتطوير الذات.



وأضاف: حاليا أريد التركيز على تقديم افضل مستوى مع خيطان وأن أكون عند حسن إدارة النادي والجهازين الإداري والفني وفي المستقبل اطمح باللعب في الدوري الفرنسي وأتمنى تحقيق أهدافي في اقرب وقت ممكن.